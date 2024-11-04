Пермские рестораторы обменяли модную кофейню на жилье в Испании

У пермской кофейни Mocca, которая расположена в жилом комплексе «Доминант», сменился собственник. Рестораторы обменяли бизнес на недвижимость за рубежом. Об этом URA.RU рассказала владелица заведения.
«Бизнес обменяли на дом в Испании», — сообщила собственница корреспонденту агентства. Причины продажи кофейни не уточняются.
Заведение Mocca работает в Перми с марта 2024 года. Бывшие владельцы описывали кофейню как атмосферную, стильную и уютную. Стоимость бизнеса оценили в 7,8 млн рублей. Новому собственнику отдали всю мебель и оборудование. Судя по отметкам в социальных сетях, Mocca популярна у пермских блогеров. Инфлюенсеры проводят там фотосессии, работают или встречаются с друзьями.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми закрылось кафе, где работали собаки. Владелица продала бизнес, а новые собственники открыли заведение, в котором животным не рады.
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