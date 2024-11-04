04 ноября 2024

Пермские рестораторы обменяли модную кофейню на жилье в Испании

В Перми владельцы продали кофейню Mocca популярную среди блогеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение часто посещают блогеры
Заведение часто посещают блогеры Фото:

У пермской кофейни Mocca, которая расположена в жилом комплексе «Доминант», сменился собственник. Рестораторы обменяли бизнес на недвижимость за рубежом. Об этом URA.RU рассказала владелица заведения.

«Бизнес обменяли на дом в Испании», — сообщила собственница корреспонденту агентства. Причины продажи кофейни не уточняются.

Заведение Mocca работает в Перми с марта 2024 года. Бывшие владельцы описывали кофейню как атмосферную, стильную и уютную. Стоимость бизнеса оценили в 7,8 млн рублей. Новому собственнику отдали всю мебель и оборудование. Судя по отметкам в социальных сетях, Mocca популярна у пермских блогеров. Инфлюенсеры проводят там фотосессии, работают или встречаются с друзьями.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми закрылось кафе, где работали собаки. Владелица продала бизнес, а новые собственники открыли заведение, в котором животным не рады. 

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У пермской кофейни Mocca, которая расположена в жилом комплексе «Доминант», сменился собственник. Рестораторы обменяли бизнес на недвижимость за рубежом. Об этом URA.RU рассказала владелица заведения. «Бизнес обменяли на дом в Испании», — сообщила собственница корреспонденту агентства. Причины продажи кофейни не уточняются. Заведение Mocca работает в Перми с марта 2024 года. Бывшие владельцы описывали кофейню как атмосферную, стильную и уютную. Стоимость бизнеса оценили в 7,8 млн рублей. Новому собственнику отдали всю мебель и оборудование. Судя по отметкам в социальных сетях, Mocca популярна у пермских блогеров. Инфлюенсеры проводят там фотосессии, работают или встречаются с друзьями. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми закрылось кафе, где работали собаки. Владелица продала бизнес, а новые собственники открыли заведение, в котором животным не рады. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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