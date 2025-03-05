«Советы из интернета — бред»: флорист из Екатеринбурга раскрыла секреты стойкости цветов

Популярные советы из интернета по сохранению цветов в вазе не работают. Об этом URA.RU рассказала Елена — опытный флорист из Екатеринбурга, она также раскрыла три метода, которые могут сохранить свежесть цветов дольше, ими пользуются в цветочных магазинах.
«Все эти советы из интернета: сахар, водка, сода и газировка — бред, они не работают. Мы в салоне [цветочном] проводили эксперимент, и розы так [с газировкой] умирают быстрее», — поделилась Елена. По ее словам, существует только три действенных способа продлить жизнь цветам.
- Правильный срез цветка. Всего их существует два: прямой и косой.
- Достаточное количество воды в вазе. Для того чтобы не ошибиться, нужно опираться на длину цветка. Розу высотой 60 сантиметров, например, не стоит ставить в вазу высотой 30 сантиметров. Если альтернативных емкостей нет, то стебель нужно укоротить.
- Чистота вазы. Ее важно мыть ежедневно, а для предотвращения размножения бактерий — убирать нижние листья цветов так, чтобы они не касались воды.
В некоторых случаях в вазу можно добавлять специальный порошок — кризал, который продлевает свежесть цветов. «Вопреки общепринятому мнению, средство не является подкормкой для букетов, оно лишь уменьшает количество бактерий в воде и эффективно не для всех сортов. Иногда бывает так, что в салоне цветы в вазах стоят с кризалом, покупатель приносит букет домой и прекращает подсыпать порошок в воду, тогда цветы умирают быстрее, так как он впитывается в цветок и необходимо поддерживать эту среду».
Тюльпанам, как и другим луковичным, для большей сохранности требуется прямой срез и небольшое количество воды, так как их стебель полый. Хризантемам и розам нужен косой срез и много воды в вазе, так как стебель менее проходимый. При этом обязательно счистить листья со стебля. Гортензии, по словам Елены, «любят пить», и прежде чем поставить их в вазу, стебель нужно расщеплять (разрезать крест-накрест), так же как и ветки эвкалипта, фисташки, корилуса.
По словам экспертов маркетплейса цветов и подарков Flowwow, особой популярностью 8 Марта пользуются тюльпаны. «Стоит обратить внимание на степень раскрытости бутонов. Отдать предпочтение следует тем экземплярам, которые ещё не полностью распустились. При правильном уходе они могут сохранять свежесть до десяти дней», — отмечают специалисты. Самыми стойкими в домашних условиях считаются розы, лилии и хризантемы.
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