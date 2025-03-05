05 марта 2025

«Советы из интернета — бред»: флорист из Екатеринбурга раскрыла секреты стойкости цветов

Чистота вазы поможет продлить жизнь букетам
© Служба новостей «URA.RU»
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После покупки важно сделать правильный срез цветка
После покупки важно сделать правильный срез цветка Фото:

Популярные советы из интернета по сохранению цветов в вазе не работают. Об этом URA.RU рассказала Елена — опытный флорист из Екатеринбурга, она также раскрыла три метода, которые могут сохранить свежесть цветов дольше, ими пользуются в цветочных магазинах. 

«Все эти советы из интернета: сахар, водка, сода и газировка — бред, они не работают. Мы в салоне [цветочном] проводили эксперимент, и розы так [с газировкой] умирают быстрее», — поделилась Елена. По ее словам, существует только три действенных способа продлить жизнь цветам.

  1. Правильный срез цветка. Всего их существует два: прямой и косой. 
  2. Достаточное количество воды в вазе. Для того чтобы не ошибиться, нужно опираться на длину цветка. Розу высотой 60 сантиметров, например, не стоит ставить в вазу высотой 30 сантиметров. Если альтернативных емкостей нет, то стебель нужно укоротить. 
  3. Чистота вазы. Ее важно мыть ежедневно, а для предотвращения размножения бактерий — убирать нижние листья цветов так, чтобы они не касались воды. 

В некоторых случаях в вазу можно добавлять специальный порошок — кризал, который продлевает свежесть цветов. «Вопреки общепринятому мнению, средство не является подкормкой для букетов, оно лишь уменьшает количество бактерий в воде и эффективно не для всех сортов. Иногда бывает так, что в салоне цветы в вазах стоят с кризалом, покупатель приносит букет домой и прекращает подсыпать порошок в воду, тогда цветы умирают быстрее, так как он впитывается в цветок и необходимо поддерживать эту среду».

Тюльпанам, как и другим луковичным, для большей сохранности требуется прямой срез и небольшое количество воды, так как их стебель полый. Хризантемам и розам нужен косой срез и много воды в вазе, так как стебель менее проходимый. При этом обязательно счистить листья со стебля. Гортензии, по словам Елены, «любят пить», и прежде чем поставить их в вазу, стебель нужно расщеплять (разрезать крест-накрест), так же как и ветки эвкалипта, фисташки, корилуса.  

По словам экспертов маркетплейса цветов и подарков Flowwow, особой популярностью 8 Марта пользуются тюльпаны. «Стоит обратить внимание на степень раскрытости бутонов. Отдать предпочтение следует тем экземплярам, которые ещё не полностью распустились. При правильном уходе они могут сохранять свежесть до десяти дней», — отмечают специалисты. Самыми стойкими в домашних условиях считаются розы, лилии и хризантемы. 

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Популярные советы из интернета по сохранению цветов в вазе не работают. Об этом URA.RU рассказала Елена — опытный флорист из Екатеринбурга, она также раскрыла три метода, которые могут сохранить свежесть цветов дольше, ими пользуются в цветочных магазинах.  «Все эти советы из интернета: сахар, водка, сода и газировка — бред, они не работают. Мы в салоне [цветочном] проводили эксперимент, и розы так [с газировкой] умирают быстрее», — поделилась Елена. По ее словам, существует только три действенных способа продлить жизнь цветам. В некоторых случаях в вазу можно добавлять специальный порошок — кризал, который продлевает свежесть цветов. «Вопреки общепринятому мнению, средство не является подкормкой для букетов, оно лишь уменьшает количество бактерий в воде и эффективно не для всех сортов. Иногда бывает так, что в салоне цветы в вазах стоят с кризалом, покупатель приносит букет домой и прекращает подсыпать порошок в воду, тогда цветы умирают быстрее, так как он впитывается в цветок и необходимо поддерживать эту среду». Тюльпанам, как и другим луковичным, для большей сохранности требуется прямой срез и небольшое количество воды, так как их стебель полый. Хризантемам и розам нужен косой срез и много воды в вазе, так как стебель менее проходимый. При этом обязательно счистить листья со стебля. Гортензии, по словам Елены, «любят пить», и прежде чем поставить их в вазу, стебель нужно расщеплять (разрезать крест-накрест), так же как и ветки эвкалипта, фисташки, корилуса.   По словам экспертов маркетплейса цветов и подарков Flowwow, особой популярностью 8 Марта пользуются тюльпаны. «Стоит обратить внимание на степень раскрытости бутонов. Отдать предпочтение следует тем экземплярам, которые ещё не полностью распустились. При правильном уходе они могут сохранять свежесть до десяти дней», — отмечают специалисты. Самыми стойкими в домашних условиях считаются розы, лилии и хризантемы. 
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