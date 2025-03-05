Среди челябинок 8 марта разыграют увеличение груди

В Челябинске 8 марта вместо привычных цветов и конфет дамам предлагают шанс обрести новую грудь и заглянуть в будущее. Бары и клубы города подготовили программу развлечений, включающую эротические перформансы и астрологические прогнозы. О том, как для горожан пройдет Женский день, сообщили в telegram-канале «Челябинск, который смог».
«Магическое 8 марта в BLA BLA баре. Гостей ждет — розыгрыш операции по увеличению или подтяжке груди за покупку напитка во время вечеринки», — сообщили в соцсетях бара. Помимо этого, в заведении организуют персональную диагностику от таролога и астролога. Эти мероприятия пройдут 7 и 8 марта соответственно.
По данным telegram-канала, в Челябинске в женский праздник пройдут еще несколько вечеринок с интригующими программами. В лаудж-баре «Forest» девушек будет ожидать эротичное мужское шоу и множество подарков. Также в заведении организуют welcome drink зону и проведут фотосессию для желающих. (Мероприятие 18+)
Когда часы пробьют почти полночь, в клубе Ozz 8 марта начнется «Ночь поцелуев», где три диджея порадуют посетителей музыкальными миксами, а бармены бесплатно угостят напитками. Организаторы тусовки уверены, что такие мероприятия сближают людей и помогают найти любовь. (Мероприятие 18+)
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