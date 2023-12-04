Курганская компания покупает пермский завод-банкрот

Пермский завод имени Дзержинского приобретает компания «Курганприбор»

04 декабря 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

НПО «Курганприбор» победил на торгах по продаже завода им. Дзержинского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский завод имени Дзержинского решила приобрести компания «Курганприбор». Это акционерное общество признано победителем торгов, указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. «Конкурсный управляющий ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ подвел итоги торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Как следует из информации на ЕФРСБ, победителем стало АО „Научно-производственное объединение ‚Курганприбор‘“. Компания предложила цену в 725 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». На сайте НПО «Курганприбор» указано, что его изделия представлены во всех родах войск. Предприятию принадлежит не менее 60% от всего объема продукции на российском рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии. Завод им. Дзержинского в августе 2022 года выставили на продажу за более, чем 4 млрд рублей. Позже стоимость лота снизилась в 5,5 раза, а предприятие купила столичная ПСК «Спецпректстрой». Но торги приостановили по иску Генпрокуратуры, а завод стали вновь предлагать за 724,3 млн рублей.

Пермский завод имени Дзержинского решила приобрести компания «Курганприбор». Это акционерное общество признано победителем торгов, указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. «Конкурсный управляющий ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ подвел итоги торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Как следует из информации на ЕФРСБ, победителем стало АО „Научно-производственное объединение ‚Курганприбор‘“. Компания предложила цену в 725 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». На сайте НПО «Курганприбор» указано, что его изделия представлены во всех родах войск. Предприятию принадлежит не менее 60% от всего объема продукции на российском рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии. Завод им. Дзержинского в августе 2022 года выставили на продажу за более, чем 4 млрд рублей. Позже стоимость лота снизилась в 5,5 раза, а предприятие купила столичная ПСК «Спецпректстрой». Но торги приостановили по иску Генпрокуратуры, а завод стали вновь предлагать за 724,3 млн рублей.