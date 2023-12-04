Курганская компания покупает пермский завод-банкрот

Пермский завод имени Дзержинского приобретает компания «Курганприбор»
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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , курганприбор, завод курганприбор
НПО «Курганприбор» победил на торгах по продаже завода им. Дзержинского Фото:

Пермский завод имени Дзержинского решила приобрести компания «Курганприбор». Это акционерное общество признано победителем торгов, указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Конкурсный управляющий ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ подвел итоги торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Как следует из информации на ЕФРСБ, победителем стало АО „Научно-производственное объединение ‚Курганприбор‘“. Компания предложила цену в 725 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

На сайте НПО «Курганприбор» указано, что его изделия представлены во всех родах войск. Предприятию принадлежит не менее 60% от всего объема продукции на российском рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии. Завод им. Дзержинского в августе 2022 года выставили на продажу за более, чем 4 млрд рублей. Позже стоимость лота снизилась в 5,5 раза, а предприятие купила столичная ПСК «Спецпректстрой». Но торги приостановили по иску Генпрокуратуры, а завод стали вновь предлагать за 724,3 млн рублей.

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Пермский завод имени Дзержинского решила приобрести компания «Курганприбор». Это акционерное общество признано победителем торгов, указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. «Конкурсный управляющий ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ подвел итоги торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Как следует из информации на ЕФРСБ, победителем стало АО „Научно-производственное объединение ‚Курганприбор‘“. Компания предложила цену в 725 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». На сайте НПО «Курганприбор» указано, что его изделия представлены во всех родах войск. Предприятию принадлежит не менее 60% от всего объема продукции на российском рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии. Завод им. Дзержинского в августе 2022 года выставили на продажу за более, чем 4 млрд рублей. Позже стоимость лота снизилась в 5,5 раза, а предприятие купила столичная ПСК «Спецпректстрой». Но торги приостановили по иску Генпрокуратуры, а завод стали вновь предлагать за 724,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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