В Челябинске стартует строительство третьей очереди межуниверситетского кампуса, что предусматривает возведение уникального учебно-научного комплекса с современными лабораториями и конференц-залами и реконструкцию лыжероллерной трассы. О получении положительного заключения госэкспертизы сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Отличные новости о строительстве межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. Получили положительное заключение госэкспертизы по проектной документации третьего — завершающего — этапа. Это значит, что совсем скоро начнется возведение уникального учебно-научного комплекса с современными лабораториями и конференц-залами», — сообщил Текслер.
Общая площадь учебно-научного комплекса и многофункционального комплекса с модульными конференц-залами составит 51 тысячу квадратных метров. Уже осенью 2025 года на базе кампуса откроют пять молодежных научных лабораторий. На эти цели из бюджета области выделено 100 миллионов рублей.
Общая площадь объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры кампуса — более 114 тысяч квадратных метров, в том числе 68 тысяч квадратов гостиничной площади на 3,4 тысячи мест для размещения и проживания студентов и сотрудников.
Ранее на развитие межуниверситетского кампуса было решено направить свыше 18 миллиардов рублей. Соответствующее кредитное соглашение в ноябре 2024 года подписано между ВЭБ.РФ и ООО «Челябинская концессионная компания» 15 ноября, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.
Первая очередь кампуса была готова в августе 2024 года — его открывал губернатор региона Алексей Текслер. Студенты живут на территории кампуса с начала нового учебного года.
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