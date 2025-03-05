В Новом Уренгое (ЯНАО) жители дома по адресу Сибирская, 85, десять лет не могут добиться благоустройства территории в Крымском микрорайоне. Они сообщили URA.RU, что их дети вынуждены играть на помойке.
«В Крымском квартале 10 лет проектируют многофункциональную площадку под открытым небом, а спроектировали вагонгородок в самом центре жилого квартала. Сейчас по ночам там ведутся работы, круглосуточно по двору ездит строительная техника. Для чего нам эта футбольная арена и школа искусств, если наши дети с рождения вынуждены расти практически на помойке», — сообщила жительница дома №85 по Сибирской Анастасия Сибирева.
Благоустроить территорию микрорайона жильцы многоквартирных домов № 77, 81 и 85 по Сибирской просят каждый год. Сперва на территории была незавершенная стройка, кучи мусора и стая бездомных собак. Администрация решила этот вопрос в прошлом году — дома по улице Тундровой сдали, забор убрали.
«Но теперь снова все обнесли забором и строят вагонгородок для Мостостроя. Туда планируется переместить весь ненужный материал: бытовки и прочее от футбольной арены и школы искусств. Нас ждет куча пыли, строительные машины во дворе, снова стаи собак и толпы рабочих каждый день», — рассказала корреспонденту Сибирева.
Анастасия отметила, что дети вынуждены играть на площадке, с одной стороны которой забор, с другой — мусорные баки. Сама площадка не огорожена, ремонтируют ее своими силами. «Зимой там снега взрослому человеку по пояс, освещения во дворе нет. С коляской пойти некуда — до ближайшей детской площадки нужно идти в Тундровый микрорайон», — сообщила Сибирева.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Нового Уренгоя. Там сообщили, что участок, где временно базируется вагонгородок Мостостроя — компании, которая строит ДШИ и футбольную арену, не является общедолевой собственностью жильцов.
«В перспективе в микрорайоне Крымский планируется строительство многофункционального комплекса с детской и спортивной площадками. Проект разработан. Сроки пока не определены», — сообщили в мэрии. Однако в некоторых ответах жильцам Крымского микрорайона сотрудники администрации сообщали, что благоустройство территории планируется в 2024-2025 годах.
Проблемы с реализацией строительных проектов в Новом Уренгое не новы. Ранее город столкнулся с отказом инвестора от строительства гипермаркета «Лента», несмотря на обещания бывшего мэра Андрея Воронова о создании рабочих мест и расширении торговых площадей. Это отражает общую тенденцию задержек и изменений в планах развития городской инфраструктуры.
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