В ЯНАО отказались от идеи строительства сетевого гиганта

В Новом Уренгое инвестор отказался от строительства гипермаркета «Лента». Бизнес-проект при горячей поддержке горожан активно продвигал в 2022 году бывший мэр Андрей Воронов, который заявлял на заседании городской думы о том, что «Лента» принесет Новому Уренгою 180 рабочих мест и семь тысяч квадратов торговых площадей. О заморозке стройки сетевого гиганта агентству URA.RU сообщили источники.
Инвестор отказался от проекта по строительству в северной части Нового Уренгоя гипермаркета «Лента». Об этом URA.RU сообщили источники в городской администрации. Агентство URA.RU направило также письменный запрос в pr-службу торговой сети «Лента». Ответ с электронной почты пришел с пометкой «почтовый ящик получателя переполнен».
Впервые об амбициозном инвестпроекте весной 2022 года на заседании городской думы заявил экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. В апреле 2022 года определили участок под строительство площадью 3,5 гектара. Воронов обещал тогда, что для жителей города будет создано более 180 рабочих мест. Под торговые площадки выделят семь тысяч кв. м.
Сетевой гигант собирались сдать сначала летом 2024 года, потом — в конце того же года, однако активная стройка так и началась — в июле Воронов был арестован по обвинению в получении взятки. Не помогли и жалобы обеспокоенных горожан губернатору Ямала во время «Честного маршрута», который обещал землякам подтолкнуть инвесторов:
«Наверное, это не самый острый вопрос, но для комфорта в зоне доступности товаров надо их чуть-чуть подтолкнуть», — сказал Дмитрий Артюхов.
По словам нового городского главы Антона Колодина, причина задержки строительств кроется в отношениях компании с застройщиком. «У самой „Ленты“ с подрядчиками возникли сложности. Вопрос подвис, активной стройки на сегодня нет», — сказал Колодин в ходе встречи с горожанами на «Честном маршруте».
На Ямале работает только один гипермаркет ритейлера. Он находится в Ноябрьске. В октябре 2023 года загорелось складское помещение ноябрьской «Ленты».
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