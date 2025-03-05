Почему ни в коем случае нельзя пить чай из пакетиков

Чай в пластиковых пакетиках может представлять угрозу для здоровья из-за выделения микропластика, который потенциально вредит организму. Об этом URA.RU рассказал преподаватель кафедры хирургических болезней Университета «Синергия» Фуад Сейфуллаев.
«Микрочастицы пластика могут накапливаться в тканях, провоцируя воспалительные процессы и потенциально влияя на иммунную систему», — заявил Сейфуллаев. Он подчеркнул, что особенно опасно это может быть для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергиями или повышенной чувствительностью к токсичным веществам.
Сам по себе чай полезен благодаря антиоксидантам, которые помогают бороться с воспалениями и укрепляют здоровье. Однако пластиковые чайные пакетики могут свести эту пользу на нет. Потенциальный вред микропластика перевешивает положительный эффект напитка, поэтому эксперт советует выбирать пакетики из натуральных материалов, таких как бумага или шелк, или переходить на листовой чай.
Сейфуллаев пояснил, что безопасное количество чая зависит от состояния здоровья человека, но в среднем 3–4 чашки в день считаются нормой для здоровых людей. Если же используются синтетические пакетики, он рекомендует сократить их использование или полностью отказаться в пользу безопасных альтернатив, чтобы минимизировать риски для организма.
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