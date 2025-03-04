URA.RU узнало подробности грядущего массового сокращения в «Газпроме»

Компания «Газпром» приняла решение перенести запланированное ранее массовое сокращение сотрудников центрального аппарата с марта на апрель 2025 года. Под него попадет не 2500 тысячи сотрудников, как сообщалось ранее, а 1600, включая руководителей, поделился с URA.RU планами компании источник, близкий к ней.
«Сокращение ждали к 1 марта, но перенесли на 1 апреля. <...> Сократят 1600 из 4100 сотрудников», — сообщил URA.RU источник. Сокращения затронут не только рядовых сотрудников, но и руководителей отделов. При этом в компании допускают возможность сохранения рабочих мест для сотрудников социально уязвимых категорий, например, для людей с инвалидностью, что позволит компании сохранить налоговые льготы.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Газпрома» с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
В январе 2025 года петербургское издание 47news.ru со ссылкой на свои источники сообщило о планах компании провести массовое сокращение. Уволить планировалось 2500 из 4100 сотрудников. По данным издания, соответствующее предложение было направлено главе ПАО Алексею Миллеру в конце декабря 2024 года зампредседателем правления корпорации Еленой Илюхиной.
Целью оптимизации численности персонала в письме называлось повышение эффективности работы компании и сокращение издержек. Средства, которые удастся сэкономить в результате сокращения штата, планировалось направить на мероприятия по повышению мотивации и профессиональному развитию оставшихся сотрудников. Зампредседателя правления «Газпрома», начальник Департамента информационной политики Сергей Куприянов позже подтвердил подлинность письма, но отказался как-либо его комментировать.
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