Путин потребовал срочно начать борьбу с кибермошенниками

Президент России Владимир Путин заявил, что начинать принимать меры по борьбе с кибермошенниками нужно как можно скорее, не допуская так называемого периода охлаждения. По его словам, ущерб от действий мошенников уже достиг недопустимых размеров, как для граждан, так и для государства.
«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. <…> Обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать. Давайте сделаем все это быстро — без так называемого периода охлаждения», — заявил Путин на совещании с членами правительства. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».
По данным Банка России, чаще всего жертвами кибермошенников в 2024 году становились женщины 25-44 лет, проживающие в городах, со средним уровнем дохода и образования. Пенсионеры также находятся в зоне риска, но рост числа пострадавших среди них был незначительным, передает RT. Однако, по словам главы государства, именно пожилые люди составляют четверть от числа жертв. Он также подчеркнул, что общий ущерб от преступлений в интернет в прошлом году составил более 200 миллиардов рублей.
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