В Новом Уренгое запустят бесплатный автобус на День оленевода

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Автобус будет брендирован в ямальском стиле
Автобус будет брендирован в ямальском стиле Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

В Новом Уренгое на День оленевода впервые запустят бесплатный автобус. В час-пик на линию будут запущены дополнительные рейсы по востребованным маршрутам, сообщила пресс-служба местной администрации.

«Чтобы вам было удобно добраться до места проведения праздника, мы впервые запускаем бесплатный экспресс. 8 и 9 марта он будет курсировать от ДС „Звездный“ (где будет организована парковка на 500 мест) до праздничной площадки и обратно», — рассказали в telegram-канале мэрии.

Отправление от дворца спорта «Звездный» начнется в 10:00 утра с интервалом в 20 минут. Транспорт из места проведения мероприятия будет отправляться также каждые 20 минут, начиная с 10:10 утра и до 17:50 вечера.

Ранее URA.RU рассказывало, что празднование Дня оленевода в Новом Уренгое пройдет 8 и 9 марта. Праздник отметят на берегу реки Седэяха.

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В Новом Уренгое на День оленевода впервые запустят бесплатный автобус. В час-пик на линию будут запущены дополнительные рейсы по востребованным маршрутам, сообщила пресс-служба местной администрации. «Чтобы вам было удобно добраться до места проведения праздника, мы впервые запускаем бесплатный экспресс. 8 и 9 марта он будет курсировать от ДС „Звездный“ (где будет организована парковка на 500 мест) до праздничной площадки и обратно», — рассказали в telegram-канале мэрии. Отправление от дворца спорта «Звездный» начнется в 10:00 утра с интервалом в 20 минут. Транспорт из места проведения мероприятия будет отправляться также каждые 20 минут, начиная с 10:10 утра и до 17:50 вечера. Ранее URA.RU рассказывало, что празднование Дня оленевода в Новом Уренгое пройдет 8 и 9 марта. Праздник отметят на берегу реки Седэяха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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