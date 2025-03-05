В Новом Уренгое запустят бесплатный автобус на День оленевода

В Новом Уренгое на День оленевода впервые запустят бесплатный автобус. В час-пик на линию будут запущены дополнительные рейсы по востребованным маршрутам, сообщила пресс-служба местной администрации.
«Чтобы вам было удобно добраться до места проведения праздника, мы впервые запускаем бесплатный экспресс. 8 и 9 марта он будет курсировать от ДС „Звездный“ (где будет организована парковка на 500 мест) до праздничной площадки и обратно», — рассказали в telegram-канале мэрии.
Отправление от дворца спорта «Звездный» начнется в 10:00 утра с интервалом в 20 минут. Транспорт из места проведения мероприятия будет отправляться также каждые 20 минут, начиная с 10:10 утра и до 17:50 вечера.
Ранее URA.RU рассказывало, что празднование Дня оленевода в Новом Уренгое пройдет 8 и 9 марта. Праздник отметят на берегу реки Седэяха.
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