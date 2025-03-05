В ХМАО вспыхнул скандал из-за передела активов свидетеля по делу о громком убийстве

В Нижневартовске вспыхнул скандал из-за передела активов бизнесмена Аскара Лукманова, свидетеля по делу о громком убийстве руководителей управляющей компании «Ладья». Бухгалтер из Нижневартовска, работавшая на Лукманова, обвиняет силовиков ХМАО в произволе. В беседе с URA.RU женщина на условиях анонимности рассказала, что ее квартиру обыскали и изъяли компьютеры, а после отказного материала оргтехнику так и не вернули. Она написала жалобы руководителям силовых ведомств, но, по ее словам, получила отписки.
«Столкнулась с полицейским произволом в Нижневартовске. 22 января сделали обыск в квартире, изъяли компьютеры. 21 февраля вынесли отказной материал, но компьютеры не отдают по сегодняшний день. Написано более 50 жалоб в различные инстанции. Был суд по обжалованию обыска, полиция документы для суда не предоставила, суд перенесли. Из ГУ СБ Москвы пришла бумага 26 февраля, что я могу компьютеры забрать в ОБЭП Нижневартовска, но они туда не пускают», — пояснила заявительница.
Женщина связывает действия полицейских с переделом бизнеса ее бывшего сожителя Аскара Лукманова, известного в коммунальной сфере Нижневартовска как владельца ряда управляющих компаний и свидетеля по резонансному делу об убийстве руководителей УК «Ладья» Романа Чайковского и Дениса Пушкаренко. «Сама я сейчас нахожусь в другом городе, а в квартире, где были обыски, жила моя подруга, и полицейские забрали ее в участок и допрашивали. Тогда же изъяли оргтехнику, которая не была признана вещдоками, но мне ее не возвращают, а я не могу работать из-за отсутствия компьютеров. Дочь Лукманова, сотрудница полиции Нижневартовского района, позвонила отцу и сказала, что якобы у нее в квартире в Излучинске тоже проходят обыски по делу, и что его ищут. Она захотела сменить главбуха, но Лукманов не говорил мне об этом. Он ушел на СВО, я осталась вести бухгалтерию удаленно, но теперь не могу этого делать из-за того, что мне не возвращают компьютеры. Я попросила дочь Лукманова меня официально сократить, а в ответ мне пообещали проблемы. И на меня подали заявление в РУБОП о мошенничестве и хищении с расчетных счетов, якобы на моей квартире происходят встречи с ОПГ», — заявила женщина.
Она предоставила в редакцию копию ответов прокуратуры и СК, в которых указано, что в действиях сотрудников нет нарушений. Источник в силовых структурах округа пояснил, что прокуратура оспорила итоги проверки, вылившиеся в отказной материал. «Проверка возобновилась, и указанная женщина фигурирует в ее материалах. Соответственно, и компьютеры ей не вернут, пока проверка не завершится», — уточнил информатор. В пресс-службе УМВД ХМАО также прокомментировали, что сотрудники силовых структур действовали в рамках закона.
Журналисту агентства удалось связаться с дочерью Аскара Лукманова. Она подтвердила, что является сотрудницей полиции, но опровергла информацию об обысках у нее в Излучинске. «Насколько я знаю, отец давно хотел сменить главбуха. Была проведена камеральная проверка, которая и выявила пропажу денежных средств со счетов его компании. Сейчас он на СВО, на связь выходит редко, а других подробностей я не знаю. Отец сам написал заявления на своего главбуха, узнав о пропаже денег», — уточнила дочь бизнесмена.
Журналист попросил родственников Лукманова передать ему просьбу связаться с редакцией. Бухгалтер сообщила, что намерена отстаивать свою позицию и обратиться в ФСБ. Она уже написала в администрацию президента и губернатору ХМАО Руслану Кухаруку.
В 2019 году Аскар Лукманов заявил о пытках в изоляторе временного содержания Сургута. По словам мужчины, он, опасаясь за свою жизнь и здоровье своих детей, дал лже-показания по делу об убийстве бывшего директора УК «МЖК-Ладья» Романа Чайковского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!