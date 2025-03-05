Депутаты обеспокоены истощением запасов нефти и газа в ХМАО

Депутаты Тюменской области обеспокоены судьбой Югры после истощения запасов нефти и газа. Этот вопрос обсуждался на первом заседании Общественного совета при областной думе.
«Советские запасы не вечны — нераспределенный фонд недр практически пуст. В ХМАО наблюдается неуклонное снижение добычи нефти. Падение началось ещё в 2005 году. С тех пор добыча в главном нефтеносном регионе страны сократилась с 278 до 205 миллионов тонн», — передают слова заслуженного геолога России Анатолия Брехунцева «Тюменские известия».
По прогнозу геолога, уже через пять лет даже по самым оптимистичным прогнозам добыча составит 195 миллионов тонн. Именно поэтому специалист предлагает предпринять экстренные меры: воссоздать министерство геологии, провести переоценку начальных суммарных ресурсов и запасов углеводородного сырья Западной Сибири, а также подготовить стратегию развития нефтегазовой отрасли региона до 2035 года.
«В Среднем Приобье все нефтяные сливки уже сняты. Уже сейчас следует готовиться к жизни после нефти», — подтвердил слова геолога председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики Анатолий Чепайкин.
Председатель Общественного совета при Тюменской областной думе Юрий Конев заключил, что вопрос, вынесенный на открытое обсуждение, действительно важный. «Необходимо теперь, чтобы на него обратили внимание законодательные и исполнительные органы власти страны», — заявил он.
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