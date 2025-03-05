США обсудили с Киевом место и дату для переговоров с Россией. Советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил о телефонном разговоре главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца.
«Ермак провел телефонный разговор с советником Трампа по нацбезопасности Уолтцом», — передает слова Литвина украинское ТСН. Майк Уолтц сообщил, что провел обсуждение предстоящего раунда переговоров с украинским коллегой. Однако он не указал имя собеседника.
Ранее стало известно, что представители американской администрации, в том числе специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог, осуществили тайные контакты с Владимиром Зеленским после его конфликта с Дональдом Трампом. Согласно данным телеканала CNN, американские чиновники обсуждали с украинским лидером и его командой «необходимость быстрого восстановления отношений с Белым домом» и настаивали на возобновлении переговоров в конструктивном ключе, передает МК.
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