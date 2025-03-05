США обсудили с Киевом место и дату для переговоров с Россией

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США и Украина обсудили место и время переговоров с РФ
США и Украина обсудили место и время переговоров с РФ Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

США обсудили с Киевом место и дату для переговоров с Россией. Советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил о телефонном разговоре главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца. 

«Ермак провел телефонный разговор с советником Трампа по нацбезопасности Уолтцом», — передает слова Литвина украинское ТСН. Майк Уолтц сообщил, что провел обсуждение предстоящего раунда переговоров с украинским коллегой. Однако он не указал имя собеседника.

Ранее стало известно, что представители американской администрации, в том числе специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог, осуществили тайные контакты с Владимиром Зеленским после его конфликта с Дональдом Трампом. Согласно данным телеканала CNN, американские чиновники обсуждали с украинским лидером и его командой «необходимость быстрого восстановления отношений с Белым домом» и настаивали на возобновлении переговоров в конструктивном ключе, передает МК.

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США обсудили с Киевом место и дату для переговоров с Россией. Советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил о телефонном разговоре главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца.  «Ермак провел телефонный разговор с советником Трампа по нацбезопасности Уолтцом», — передает слова Литвина украинское ТСН. Майк Уолтц сообщил, что провел обсуждение предстоящего раунда переговоров с украинским коллегой. Однако он не указал имя собеседника. Ранее стало известно, что представители американской администрации, в том числе специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог, осуществили тайные контакты с Владимиром Зеленским после его конфликта с Дональдом Трампом. Согласно данным телеканала CNN, американские чиновники обсуждали с украинским лидером и его командой «необходимость быстрого восстановления отношений с Белым домом» и настаивали на возобновлении переговоров в конструктивном ключе, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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