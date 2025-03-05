Apple представила новые MacBook Air в небесно-голубом цвете

Компания Apple представила обновленные модели MacBook Air в новом небесно-голубом цвете. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«MacBook Air обеспечивает до 18 часов автономной работы. Ноутбук доступен в потрясающем небесно-голубом цвете», — говорится в сообщении Apple. Отмечается, что главной особенностью новых моделей MacBook Air является чип M4, который обеспечивает значительное увеличение скорости в три раза.
Кроме технических улучшений, новые MacBook Air отличаются также внешними изменениями и функциональностью. Также для видеозвонков в ноутбуках установлена камера Center Stage с разрешением 12 мегапикселей, которая поддерживает функцию Desk View для одновременного показа пользователя и его рабочего стола.
Новые 13- и 15-дюймовые модели поступят в продажу 12 марта. Стартовая цена будет — 999 долларов.
Apple продолжает обновлять свою продуктовую линейку, представляя новые модели с улучшенными характеристиками и дизайном. Ранее компания анонсировала выход iPhone SE 4, который ожидается в 2025 году и будет самым доступным смартфоном бренда, оснащенным последними технологиями и дизайном в стиле iPhone 14. Эти обновления подчеркивают стремление Apple к инновациям и улучшению пользовательского опыта.
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