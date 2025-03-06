Суд Екатеринбурга замораживает конфликт вокруг Березовой рощи

Октябрьский районный суд Екатеринбурга еще на месяц перенес решение о вырубке деревьев под застройку в Березовой роще, передает корреспондент URA.RU. Активистам отказано в проведении новой экспертизы по выявлению краснокнижных растений. Следующее заседание назначено на 23 апреля.
Камнем преткновения в этом деле стало краснокнижное растение гнездовка настоящая и возможность его пересадить. По словам старшего преподавателя кафедры общей экологии ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Павла Левченко, гнездовка хорошо прорастает только рядом с материнским растением. «Риск того, что растение не приживется в новом грунте, большой. У гнездовки эти корневища достаточно нежные. Риск при пересадке есть», — рассказал он и добавил, что на территории рощи растет четыре вида краснокнижных растений. Их экспертизу запрашивали защитники рощи.
Однако директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова (ее экспертизу запрашивали представители застройщика) заявила, что из 110 видов растений в роще лишь одно краснокнижное. «Уникальных условий в Березовой рощи нет. У нас много где представлены перечисленные краснокнижные растения», — рассказала она. По ее словам, гнездовку пересадить можно. Кроме того, Третьякова назвала это место небезопасным.
Вырубка деревьев на принадлежащем «Атомстройкомплексу» участке в роще началась утром 11 февраля, это спровоцировало протест местных жителей. Работы спешно остановили, с владельца «Атома» Валерия Ананьева взяли обязательство не возобновлять их, пока суд не вынесет окончательное решение, можно ли вырубать деревья.
Затем с недовольными встретился мэр Алексей Орлов. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU.
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