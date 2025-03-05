Новый президент Абхазии попросил Путина о помощи

Новый президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле обратился с просьбой о поддержке в решении энергетического кризиса, связанного с исчерпанием гуманитарных поставок электроэнергии из России. Он подчеркнул важность сотрудничества для стабилизации ситуации в республике.
«К сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, практически исчерпан», — заявил Гунба во время встречи с Путиным. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Президент Абхазии попросил РФ продолжить поддержку до середины апреля, когда, по предварительным оценкам, дефицит энергоресурсов может быть преодолен. Он акцентировал внимание на необходимости дополнительных гуманитарных поставок для решения острых проблем страны.
На встрече также обсуждались возможные меры, включая увеличение поставок электроэнергии и оказание технической помощи. Гунба подчеркнул, что сотрудничество с Россией критически важно для стабилизации ситуации и поддержания социально-экономического развития Абхазии.
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