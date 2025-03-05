Ермак заявил, что Украина и США продолжат переговоры в ближайшее время

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о продолжении переговоров между Украиной и США. По его словам, разговор команд двух стран состоится в ближайшее время.
«Провел телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Майклом Уолцом. <...> Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы» , — написал Ермак в своем telegram-канале.
В ходе разговора Ермак и Уолц обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, включая безопасность и согласование позиций. Также состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности и налаживанию координации позиций в контексте двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты провели консультации с Украиной по вопросу определения времени и места проведения переговоров с Россией. Дмитрий Литвин, советник президента Украины, рассказал о телефонной беседе между Андреем Ермаком, руководителем офиса Владимира Зеленского, и Майком Уолтцом, советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.
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