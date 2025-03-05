RT: Путин даровал Украине пощаду в 2023 году

Президент России Владимир Путин принял отложил план массового удара по энергообъектам Украины в зимний период 2023 года. Решение приняли на фоне предложений об отказе от таких ударов и потенциальных последствий для мирного населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах
«Рассматривался план нанесения массового удара... зимой 2023 года. Президент России тогда принял решение повременить с реализацией этого плана, учитывая поступавшие из разных источников предложения, а также зимнее время года», — говорится в публикации telegram-канала «Специально для RT».
При этом Украина продолжила наносить удары по российской энергетической инфраструктуре с использованием беспилотников, как сообщает источник. Эффективность таких ударов существенно ниже по сравнению с потенциальными возможностями российской стороны. Также RT пишет, что примерно 70% энергетической инфраструктуры Украины, которая связана с военно-промышленным комплексом и действиями ВСУ, на данный момент разрушено.
Также источник рассказал RT, что президент Украины Владимир Зеленский попытался обмануть главу Белого дома Дональда Трампа. Так, лидер представил идею договориться с Россией о том, что Киев и Москва не будут ударять по энергообъектам, как новую. При этом идея является устаревшей и неоднократно доказывала свою нежизнеспособность.
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