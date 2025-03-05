05 марта 2025

RT: Путин даровал Украине пощаду в 2023 году

RT: Путин в 2023 году отложил удар по объектам энергетической инфраструктуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры было отложено в 2023 году
Решение о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры было отложено в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин принял отложил план массового удара по энергообъектам Украины в зимний период 2023 года. Решение приняли на фоне предложений об отказе от таких ударов и потенциальных последствий для мирного населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах

«Рассматривался план нанесения массового удара... зимой 2023 года. Президент России тогда принял решение повременить с реализацией этого плана, учитывая поступавшие из разных источников предложения, а также зимнее время года», — говорится в публикации telegram-канала «Специально для RT».

При этом Украина продолжила наносить удары по российской энергетической инфраструктуре с использованием беспилотников, как сообщает источник. Эффективность таких ударов существенно ниже по сравнению с потенциальными возможностями российской стороны. Также RT пишет, что примерно 70% энергетической инфраструктуры Украины, которая связана с военно-промышленным комплексом и действиями ВСУ, на данный момент разрушено.

Также источник рассказал RT, что президент Украины Владимир Зеленский попытался обмануть главу Белого дома Дональда Трампа. Так, лидер представил идею договориться с Россией о том, что Киев и Москва не будут ударять по энергообъектам, как новую. При этом идея является устаревшей и неоднократно доказывала свою нежизнеспособность.

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Президент России Владимир Путин принял отложил план массового удара по энергообъектам Украины в зимний период 2023 года. Решение приняли на фоне предложений об отказе от таких ударов и потенциальных последствий для мирного населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах «Рассматривался план нанесения массового удара... зимой 2023 года. Президент России тогда принял решение повременить с реализацией этого плана, учитывая поступавшие из разных источников предложения, а также зимнее время года», — говорится в публикации telegram-канала «Специально для RT». При этом Украина продолжила наносить удары по российской энергетической инфраструктуре с использованием беспилотников, как сообщает источник. Эффективность таких ударов существенно ниже по сравнению с потенциальными возможностями российской стороны. Также RT пишет, что примерно 70% энергетической инфраструктуры Украины, которая связана с военно-промышленным комплексом и действиями ВСУ, на данный момент разрушено. Также источник рассказал RT, что президент Украины Владимир Зеленский попытался обмануть главу Белого дома Дональда Трампа. Так, лидер представил идею договориться с Россией о том, что Киев и Москва не будут ударять по энергообъектам, как новую. При этом идея является устаревшей и неоднократно доказывала свою нежизнеспособность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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