05 марта 2025

Стало известно о попытке Зеленского обмануть Трампа по поводу урегулирования СВО

RT: Зеленский попытался обмануть Трампа, озвучив устаревшие планы урегулирования
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский представил якобы новые планы по урегулированию конфликта, чтобы задобрить США, считает источник RT
Зеленский представил якобы новые планы по урегулированию конфликта, чтобы задобрить США, считает источник RT Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский попытался обмануть главу Белого дома Дональда Трампа, представив старые наработки по частичному мирному урегулированию конфликта с Россией за новые. Об этом сообщил RT высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.

«[Зеленский] думал-думал — вместе, кстати, со своими европейскими спонсорами — и предложил якобы что-то новенькое, в частности перемирие на море. Видимо, с памятью у него тоже что-то случилось. Лучше бы не предлагал. Потому что всё это новенькое — на самом деле совсем старенькое», — передает слова источника telegram-канал «Специально для RT».

Отмечается, что Зеленский также представил идею договориться с Россией, что Киев и Москва не будут ударять по энергетической инфраструктуре. Эта инициатива также является устаревшей и не учитывает интересы России, заключает источник.

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Президент Украины Владимир Зеленский попытался обмануть главу Белого дома Дональда Трампа, представив старые наработки по частичному мирному урегулированию конфликта с Россией за новые. Об этом сообщил RT высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах. «[Зеленский] думал-думал — вместе, кстати, со своими европейскими спонсорами — и предложил якобы что-то новенькое, в частности перемирие на море. Видимо, с памятью у него тоже что-то случилось. Лучше бы не предлагал. Потому что всё это новенькое — на самом деле совсем старенькое», — передает слова источника telegram-канал «Специально для RT». Отмечается, что Зеленский также представил идею договориться с Россией, что Киев и Москва не будут ударять по энергетической инфраструктуре. Эта инициатива также является устаревшей и не учитывает интересы России, заключает источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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