В центре Екатеринбурга продается офис в бизнес-центре за 230 миллионов рублей. Помещение находится на 1276 квадратных метров около станции метро «Геологическая». Объявление появилось на сайте «Авито».
«Помещение, раcпoлoжeнное в БЦ „Саммит“ ... нежилое общей площадью 1 276,4 кв. м», — написано в объявлении. Помещение находится на пятом этаже и имеет кабинетную планировку.
Бизнес-центр был построен в 2011 году и, помимо офисов, включает в себя торговую галерею. Она соединяет два здания комплекса, ее общая площадь — 2 500 кв. м. Интерьер оформлен в стиле хайтек.
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