05 марта 2025

В центре Екатеринбурга продают офис в БЦ за сотни миллионов. Фото

В Екатеринбурге продают офис за 230 миллионов рублей в БЦ «Саммит»
© Служба новостей «URA.RU»
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Помещение общей площадью 1 276,4 квадратных метров
Помещение общей площадью 1 276,4 квадратных метров Фото:

В центре Екатеринбурга продается офис в бизнес-центре за 230 миллионов рублей. Помещение находится на 1276 квадратных метров около станции метро «Геологическая». Объявление появилось на сайте «Авито».

«Помещение, раcпoлoжeнное в БЦ „Саммит“ ... нежилое общей площадью 1 276,4 кв. м», — написано в объявлении. Помещение находится на пятом этаже и имеет кабинетную планировку.

Бизнес-центр был построен в 2011 году и, помимо офисов, включает в себя торговую галерею. Она соединяет два здания комплекса, ее общая площадь — 2 500 кв. м. Интерьер оформлен в стиле хайтек.

Планировка помещения
Планировка помещения
Фото:

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В центре Екатеринбурга продается офис в бизнес-центре за 230 миллионов рублей. Помещение находится на 1276 квадратных метров около станции метро «Геологическая». Объявление появилось на сайте «Авито». «Помещение, раcпoлoжeнное в БЦ „Саммит“ ... нежилое общей площадью 1 276,4 кв. м», — написано в объявлении. Помещение находится на пятом этаже и имеет кабинетную планировку. Бизнес-центр был построен в 2011 году и, помимо офисов, включает в себя торговую галерею. Она соединяет два здания комплекса, ее общая площадь — 2 500 кв. м. Интерьер оформлен в стиле хайтек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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