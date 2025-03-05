05 марта 2025

Накрылся запуск завода по изготовлению турбин для самолетов

«Ведомости»: S7 остановила запуск завода деталей для турбин в Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
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В проект планировали вложить 7,5 млрд рублей
В проект планировали вложить 7,5 млрд рублей Фото:

Компания «Центр разработок С7», входящая в группу S7, приостановила проект по строительству завода по производству деталей для газотурбинных двигателей в Санкт-Петербурге. Информацию об этом подтвердил осведомленный об инвестиционных планах S7 источник.

«Строительство планировалось на территории особой экономической зоны „Санкт-Петербург“ на площадке „Парнас“. Завод должен был занять участок площадью в два гектара, с производственным комплексом площадью 6100 квадратных метров и административным зданием в 1800 квадратных метров», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.

Строительство завода должно было начаться в начале 2025 года. Проект оценивался в сумму до 7,5 млрд рублей. На нем планировалось создать 328 новых рабочих мест.

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Компания «Центр разработок С7», входящая в группу S7, приостановила проект по строительству завода по производству деталей для газотурбинных двигателей в Санкт-Петербурге. Информацию об этом подтвердил осведомленный об инвестиционных планах S7 источник. «Строительство планировалось на территории особой экономической зоны „Санкт-Петербург“ на площадке „Парнас“. Завод должен был занять участок площадью в два гектара, с производственным комплексом площадью 6100 квадратных метров и административным зданием в 1800 квадратных метров», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта. Строительство завода должно было начаться в начале 2025 года. Проект оценивался в сумму до 7,5 млрд рублей. На нем планировалось создать 328 новых рабочих мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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