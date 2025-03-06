Автомобилистов в России ждет срок за перевозку неочевидных предметов

Адвокат Кудерко: в автомобиле запрещено перевозить ряд грузов
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Несанкционированная перевозка влечет за собой серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности
Несанкционированная перевозка влечет за собой серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности Фото:

Незнание правил транспортировки определенных видов грузов в легковом автотранспорте может привести к серьезным правовым последствиям, включая уголовную ответственность. Дополнительные меры предосторожности и знание законодательства помогут обеспечить безопасность как перевозимых грузов, так и других участников дорожного движения.

«Перечень веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте, достаточно обширен и регулируется различными нормативными актами, включая закон „О транспортной безопасности“», — отметила адвокат Елена Кудерко. Об этом она сообщила в интервью агентству «Прайм».

Отмечается, что в перечень веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте, входят любые взрывчатые вещества, средства взрывания, пиротехнические изделия, сжатые и сжиженные газы под давлением. Исключение — небольшие бытовые баллоны для портативных газовых приборов, при условии отсутствия утечек. 

Под запретом провоз в больших объемах легковоспламеняющихся веществ, пестицидов. Незаконная перевозка наркотиков и психотропных веществ карается лишением свободы до трех лет. Также под запрет попали книги, брошюры, листовки, фильмы и другие материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов.

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Незнание правил транспортировки определенных видов грузов в легковом автотранспорте может привести к серьезным правовым последствиям, включая уголовную ответственность. Дополнительные меры предосторожности и знание законодательства помогут обеспечить безопасность как перевозимых грузов, так и других участников дорожного движения. «Перечень веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте, достаточно обширен и регулируется различными нормативными актами, включая закон „О транспортной безопасности“», — отметила адвокат Елена Кудерко. Об этом она сообщила в интервью агентству «Прайм». Отмечается, что в перечень веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте, входят любые взрывчатые вещества, средства взрывания, пиротехнические изделия, сжатые и сжиженные газы под давлением. Исключение — небольшие бытовые баллоны для портативных газовых приборов, при условии отсутствия утечек.  Под запретом провоз в больших объемах легковоспламеняющихся веществ, пестицидов. Незаконная перевозка наркотиков и психотропных веществ карается лишением свободы до трех лет. Также под запрет попали книги, брошюры, листовки, фильмы и другие материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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