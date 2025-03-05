05 марта 2025

В Екатеринбурге в автобусах списывают деньги за проезд по несколько раз

Екатеринбуржцы жалуются на двойные списания за проезд в общественном транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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У пассажиров
У пассажиров Фото:

Жители Екатеринбурга столкнулись с проблемой двойных и тройных списаний средств за проезд в общественном транспорте. Пассажиры жалуются на неполадки бескондукторных валидаторов, которые устанавливают в автобусах города с 2024 года.

«Ехала в маршрутке номер 73, валидатор списал два раза оплату, деньги перевозчик возвращать не хочет! Транспортная компания отправляет к оператору „Екарты“ „И-Сеть“, а они говорят: „Вам к перевозчику“», — рассказала пассажирка Ксения Е1.RU. Также девушка добавила, что перевозчик не принимает жалобы.

Представитель компании «И-Сеть» сообщил, что проблем в валидаторах нет. Проблему объяснили невнимательностью пассажиров, которые из-за отсутствия печатного билета могут неоднократно прикладывать карту к терминалу.

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Жители Екатеринбурга столкнулись с проблемой двойных и тройных списаний средств за проезд в общественном транспорте. Пассажиры жалуются на неполадки бескондукторных валидаторов, которые устанавливают в автобусах города с 2024 года. «Ехала в маршрутке номер 73, валидатор списал два раза оплату, деньги перевозчик возвращать не хочет! Транспортная компания отправляет к оператору „Екарты“ „И-Сеть“, а они говорят: „Вам к перевозчику“», — рассказала пассажирка Ксения Е1.RU. Также девушка добавила, что перевозчик не принимает жалобы. Представитель компании «И-Сеть» сообщил, что проблем в валидаторах нет. Проблему объяснили невнимательностью пассажиров, которые из-за отсутствия печатного билета могут неоднократно прикладывать карту к терминалу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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