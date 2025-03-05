В Екатеринбурге в автобусах списывают деньги за проезд по несколько раз

Жители Екатеринбурга столкнулись с проблемой двойных и тройных списаний средств за проезд в общественном транспорте. Пассажиры жалуются на неполадки бескондукторных валидаторов, которые устанавливают в автобусах города с 2024 года.
«Ехала в маршрутке номер 73, валидатор списал два раза оплату, деньги перевозчик возвращать не хочет! Транспортная компания отправляет к оператору „Екарты“ „И-Сеть“, а они говорят: „Вам к перевозчику“», — рассказала пассажирка Ксения Е1.RU. Также девушка добавила, что перевозчик не принимает жалобы.
Представитель компании «И-Сеть» сообщил, что проблем в валидаторах нет. Проблему объяснили невнимательностью пассажиров, которые из-за отсутствия печатного билета могут неоднократно прикладывать карту к терминалу.
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