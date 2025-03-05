Курганцы сняли на видео охваченный огнем дом в Рябково

В Кургане ночью загорелся частный жилой дом в Рябково
В Кургане ночью вспыхнул жилой дом в частном секторе. Об этом сообщают очевидцы, которые сняли происшествие на видео. По их словам пожар произошел ночью в микрорайоне Рябково.
«Он еще сильнее стал гореть. Это ужас», — сказал один из очевидцев. Видео горящего дома было опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». В комментариях один из местных жителей сообщил, что дом находится на Шатровском переулке.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
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