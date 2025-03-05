05 марта 2025

Курганцы сняли на видео охваченный огнем дом в Рябково

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане ночью загорелся частный жилой дом в Рябково
В Кургане ночью загорелся частный жилой дом в Рябково Фото:

В Кургане ночью вспыхнул жилой дом в частном секторе. Об этом сообщают очевидцы, которые сняли происшествие на видео. По их словам пожар произошел ночью в микрорайоне Рябково.

«Он еще сильнее стал гореть. Это ужас», — сказал один из очевидцев. Видео горящего дома было опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». В комментариях один из местных жителей сообщил, что дом находится на Шатровском переулке.

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.

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В Кургане ночью вспыхнул жилой дом в частном секторе. Об этом сообщают очевидцы, которые сняли происшествие на видео. По их словам пожар произошел ночью в микрорайоне Рябково. «Он еще сильнее стал гореть. Это ужас», — сказал один из очевидцев. Видео горящего дома было опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». В комментариях один из местных жителей сообщил, что дом находится на Шатровском переулке. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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