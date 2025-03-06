По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали виллу с видом на море

У бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова арестовали виллу с панорамным видом на Черное море в Сочи. Об этом пишут журналисты. В отношении того ранее было заведено дело по факту мошенничества, согласно которому Долматов специально завышал расходы на создание технического ПО.
«Среди арестованного имущества числится частный дом в СТД „Сутугинское“ и несколько земельных участков, два из которых оформлены на экс-супругу, а один — на мать фигуранта», — передает РИА Новости, ссылаясь на материалы дела. Вилла, зарегистрированная на бывшую супругу Долматова, расположена на береговой линии Черного моря и оснащена открытым бассейном.
Отмечается, что средняя стоимость недвижимости соседних домов составляет примерно от 18 до 90 миллионов рублей. При этом доход супруги Долматова в период с 2001-го по 2019 годы не превышал 1,15 миллиона рублей. Причем за весь период.
Сумму ущерба от действий Долматова в рамках уголовного дела о мошенничестве оценивают в 370 миллионов рублей. Тот был арестован еще летом 2024 года, сообщает РАПСИ.
Согласно данным следствия, заместитель руководителя Росприроднадзора Долматов организовал преступный сговор. При создании программного обеспечения для учета объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, представитель ведомства специально завышал расходы на создание ПО. Для этого он привлекал своих знакомых, сообщает «Ридус».
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