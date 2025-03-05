Платные парковки стали приносить тюменской мэрии больше прибыли

В январе-феврале платные парковки принесли бюджету Тюмени 20,1 млн руб., что на 4,3 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом журналистам рассказал и.о. директора МКУ «Тюменьгортранс» Руслан Тимерзянов.
«Исполняющий обязанности директора „Тюменьгортранса“ Руслан Тимерзянов сообщил РБК Тюмень, что за январь и февраль 2025 года поступления от парковок составили 20,1 млн руб. А за аналогичный период прошлого года — 15,8 млн руб.», — указано в сообщении РБК Тюмень.
Там добавили, что увеличение доходов произошло после расширения сети платных парковок Тюмени, которое произошло осенью 2024 года. По расчетам администрации, в 2025 году стоянки должны принести бюджету города прибыль в размере 120,6 млн руб.
Ранее URA.RU писало о том, что власти Тюмени планируют потратить на обслуживание платных парковок 11,7 млн рублей. Контракт на такую сумму был заключен с АО «Тюменская транспортная система».
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