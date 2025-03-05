В Челябинской области в ночь на 6 марта 144 единицы техники были заняты на уборке последствий снегопада, преимущественно в южных районах Челябинской области. Днем на дороги выйдет 130 единиц техники, сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Проезд по автомобильным дорогам в Челябинской области обеспечен. На линии работало 144 единицы техники, прогнозируемый выход снегоуборочной техники 130 единиц», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ночью в южных районах региона шел снег, перепад температуры по области составил от минус двух до -19 градусов.
Снежная погода в ближайшие дни сохранится в южных и центральных районах Челябинской области, сообщают синоптики. Сейчас подрядчики очищают дороги от снега, обрабатывают их противогололедными материалами, очищают остановки и площадки отдыха, а также дорожные знаки, добавили в пресс-службе регионального миндортранса.
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