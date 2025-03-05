05 марта 2025

Дорожные службы продолжают устранять последствия снегопада в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогнозируемый выход снегоуборочной техники 6 марта в Челябинской области - 130 единиц
Прогнозируемый выход снегоуборочной техники 6 марта в Челябинской области - 130 единиц Фото:

В Челябинской области в ночь на 6 марта 144 единицы техники были заняты на уборке последствий снегопада, преимущественно в южных районах Челябинской области. Днем на дороги выйдет 130 единиц техники, сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Проезд по автомобильным дорогам в Челябинской области обеспечен. На линии работало 144 единицы техники, прогнозируемый выход снегоуборочной техники 130 единиц», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ночью в южных районах региона шел снег, перепад температуры по области составил от минус двух до -19 градусов.

Снежная погода в ближайшие дни сохранится в южных и центральных районах Челябинской области, сообщают синоптики. Сейчас подрядчики очищают дороги от снега, обрабатывают их противогололедными материалами, очищают остановки и площадки отдыха, а также дорожные знаки, добавили в пресс-службе регионального миндортранса.

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В Челябинской области в ночь на 6 марта 144 единицы техники были заняты на уборке последствий снегопада, преимущественно в южных районах Челябинской области. Днем на дороги выйдет 130 единиц техники, сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «Проезд по автомобильным дорогам в Челябинской области обеспечен. На линии работало 144 единицы техники, прогнозируемый выход снегоуборочной техники 130 единиц», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ночью в южных районах региона шел снег, перепад температуры по области составил от минус двух до -19 градусов. Снежная погода в ближайшие дни сохранится в южных и центральных районах Челябинской области, сообщают синоптики. Сейчас подрядчики очищают дороги от снега, обрабатывают их противогололедными материалами, очищают остановки и площадки отдыха, а также дорожные знаки, добавили в пресс-службе регионального миндортранса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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