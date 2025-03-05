05 марта 2025

В Екатеринбурге похитили 19-летнего бойца СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Похитители затащили бойца в квартиру на ЖБИ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 5 марта трое парней похитили 19-летнего участника спецоперации на Украине, находящегося в отпуске по ранению, из-за долга в 50 тысяч рублей. Военнослужащему угрожали автоматом Калашникова и пистолетом в квартире на улице 40 лет ВЛКСМ, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Молодого человека завели в квартиру и стали угрожать оружием из-за долга в 50 тысяч рублей. Троица снимала на видео, как потерпевший уверял, что якобы у него нет претензий», — сказал собеседник. Девушка, в присутствии которой был похищен боец, вызвала полицию. Чуть позже силовики ворвались в квартиру и всех задержали.

При обысках правоохранители обнаружили у похитителей корпус от гранатомета, пневматическую винтовку, холощенный автомат Калашникова и травматический пистолет. В отделе полиции трое парней вину не признали, их отпустили на свободу.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге утром 5 марта трое парней похитили 19-летнего участника спецоперации на Украине, находящегося в отпуске по ранению, из-за долга в 50 тысяч рублей. Военнослужащему угрожали автоматом Калашникова и пистолетом в квартире на улице 40 лет ВЛКСМ, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Молодого человека завели в квартиру и стали угрожать оружием из-за долга в 50 тысяч рублей. Троица снимала на видео, как потерпевший уверял, что якобы у него нет претензий», — сказал собеседник. Девушка, в присутствии которой был похищен боец, вызвала полицию. Чуть позже силовики ворвались в квартиру и всех задержали. При обысках правоохранители обнаружили у похитителей корпус от гранатомета, пневматическую винтовку, холощенный автомат Калашникова и травматический пистолет. В отделе полиции трое парней вину не признали, их отпустили на свободу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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