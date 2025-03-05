Происшествия В Екатеринбурге похитили 19-летнего бойца СВО 06 марта 2025 в 10:35 Размер текста - 17 + Похитители затащили бойца в квартиру на ЖБИ (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге утром 5 марта трое парней похитили 19-летнего участника спецоперации на Украине, находящегося в отпуске по ранению, из-за долга в 50 тысяч рублей. Военнослужащему угрожали автоматом Калашникова и пистолетом в квартире на улице 40 лет ВЛКСМ, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Молодого человека завели в квартиру и стали угрожать оружием из-за долга в 50 тысяч рублей. Троица снимала на видео, как потерпевший уверял, что якобы у него нет претензий», — сказал собеседник. Девушка, в присутствии которой был похищен боец, вызвала полицию. Чуть позже силовики ворвались в квартиру и всех задержали. При обысках правоохранители обнаружили у похитителей корпус от гранатомета, пневматическую винтовку, холощенный автомат Калашникова и травматический пистолет. В отделе полиции трое парней вину не признали, их отпустили на свободу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге утром 5 марта трое парней похитили 19-летнего участника спецоперации на Украине, находящегося в отпуске по ранению, из-за долга в 50 тысяч рублей. Военнослужащему угрожали автоматом Калашникова и пистолетом в квартире на улице 40 лет ВЛКСМ, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Молодого человека завели в квартиру и стали угрожать оружием из-за долга в 50 тысяч рублей. Троица снимала на видео, как потерпевший уверял, что якобы у него нет претензий», — сказал собеседник. Девушка, в присутствии которой был похищен боец, вызвала полицию. Чуть позже силовики ворвались в квартиру и всех задержали. При обысках правоохранители обнаружили у похитителей корпус от гранатомета, пневматическую винтовку, холощенный автомат Калашникова и травматический пистолет. В отделе полиции трое парней вину не признали, их отпустили на свободу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям