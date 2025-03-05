Акушерка из Ханты-Мансийска принимала участие в Сталинградской битве

Акушерка из Ханты-Мансийска Таисия Гаврина участвовала в Сталинградской и Курской битвах во время Великой Отечественной войны. Ее историей поделился департамент здравоохранения Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Акушерка окружной больницы Ханты-Мансийска Таисия Гаврина участвовала в одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны в качестве санинструктора действующей армии в составе 308-й стрелковой дивизии. Таисия получила контузию и ранение, но не покинула поля боя. Продолжала оказывать медицинскую помощь раненым бойцам, выносила их с передовой. В эшелонах увозила в полевые госпитали вглубь России», — сообщает департамент в соцсети.
Затем ветеран оказалась на полях Курской битвы. Там она дважды была ранена и получила контузию. Прошла лечение в госпитале Вологодской области, а после выписки работала медсестрой санитарного поезда. После войны Гаврина вернулась в Ханты-Мансийск в звании младшего лейтенанта медицинской службы.
Таисия Гаврина ушла из жизни 8 марта 2009 года, ей было 87 лет. За свою службу она была отмечена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд и другими госнаградами.
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