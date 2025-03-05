05 марта 2025

В центре Челябинска на продажу выставили офис за 135 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь двухэтажного офиса - 1000 квадратных метров
Площадь двухэтажного офиса - 1000 квадратных метров Фото:

В Челябинске на продажу выставили двухэтажный офис на улице Цвиллинга за 135 тысяч рублей. Общая площадь здания — 1000 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске на продажу выставлено здание, расположенное в Советском районе по адресу Цвиллинга, 66 А. Офис двухэтажный, площадь — 1000 квадратных метров. Стоимость — 135 тысяч рублей. Возможен торг», — сообщается на сайте «Avito».

Также в объявлении отмечается, что здание находится в эксплуатации. Оно расположено на территории с развитой инфраструктурой. Рядом есть бесплатная парковка.

Здание находится в эксплуатации
Здание находится в эксплуатации
Фото:

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В Челябинске на продажу выставили двухэтажный офис на улице Цвиллинга за 135 тысяч рублей. Общая площадь здания — 1000 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске на продажу выставлено здание, расположенное в Советском районе по адресу Цвиллинга, 66 А. Офис двухэтажный, площадь — 1000 квадратных метров. Стоимость — 135 тысяч рублей. Возможен торг», — сообщается на сайте «Avito». Также в объявлении отмечается, что здание находится в эксплуатации. Оно расположено на территории с развитой инфраструктурой. Рядом есть бесплатная парковка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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