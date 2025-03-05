В Челябинске на продажу выставили двухэтажный офис на улице Цвиллинга за 135 тысяч рублей. Общая площадь здания — 1000 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске на продажу выставлено здание, расположенное в Советском районе по адресу Цвиллинга, 66 А. Офис двухэтажный, площадь — 1000 квадратных метров. Стоимость — 135 тысяч рублей. Возможен торг», — сообщается на сайте «Avito».
Также в объявлении отмечается, что здание находится в эксплуатации. Оно расположено на территории с развитой инфраструктурой. Рядом есть бесплатная парковка.
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