Тушить возгорание на АЭС отправили пожарных
Клубы черного дыма поднялись над атомной электростанцией «Мааньшань» на Тайване. Об этом сообщает гонконгское издание Dimsum Daily.
На место направлены пожарные подразделения. Предварительной причиной появления дыма названо возгорание на градирне рядом с электростанцией.
О пострадавших не сообщалось. На данный момент пожар потушен.
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