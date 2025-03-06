На АЭС на Тайване произошел пожар. Видео

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Тушить возгорание на АЭС отправили пожарных
Тушить возгорание на АЭС отправили пожарных Фото:

Клубы черного дыма поднялись над атомной электростанцией «Мааньшань» на Тайване. Об этом сообщает гонконгское издание Dimsum Daily.

На место направлены пожарные подразделения. Предварительной причиной появления дыма названо возгорание на градирне рядом с электростанцией.

О пострадавших не сообщалось. На данный момент пожар потушен. 

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Клубы черного дыма поднялись над атомной электростанцией «Мааньшань» на Тайване. Об этом сообщает гонконгское издание Dimsum Daily. На место направлены пожарные подразделения. Предварительной причиной появления дыма названо возгорание на градирне рядом с электростанцией. О пострадавших не сообщалось. На данный момент пожар потушен. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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