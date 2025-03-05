В Челябинске ищут машиниста самоходок на зарплату в 690 тысяч рублей

В Челябинске вахтой предложили работу машинистом подземных самоходных машин с ежемесячной зарплатой в 690 тысяч рублей на руки. Как URA.RU пояснили в пресс-службе платформы HeadHunter, трудиться предстоит вахтовым методом.
«Топ наиболее оплачиваемых вакансий марта возглавила позиция машинист подземных самоходных машин с доходом 690 тысяч рублей за месяц на руки. Среди самых оплачиваемых оказались также офтальмохирург с доходом от 600 тысяч рублей, главврач стоматологии с зарплатой в 350-500 тысяч, руководитель отдела инвестпроектов и программист (доходы в 400 тысяч и от 350 тысяч рублей соответственно)», — заявили URA.RU в офисе HeadHunter.
В Челябинске составили рейтинг отраслей экономики, где сотрудники получают наиболее высокие зарплаты. Наиболее высокие зарплаты в январе-марте в регионе, по данным HeadHunter, предложили компании отрасли тяжелого машиностроения. В среднем они готовы платить работникам 110,7 тысячи рублей. На втором месте по уровню доходов — строительная отрасль. Там медиана зарплат составила 110 тысяч рублей. Среди других высокооплачиваемых отраслей — автомобильный бизнес с медианой зарплат в 101,4 тысячи рублей и производство промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих, где зарплата достигла 99,5 тысячи рублей.
Отрасли нефтегазового комплекса в среднем предложили сотрудникам 92 тысячи рублей. Сфера металлургии и металлообработки обеспечила доходы около 88,5 тысячи рублей. Занятые управлением многопрофильными активами и услугами для бизнеса могут рассчитывать на 80 тысяч и 73,1 тысячи рублей соответственно. При этом средняя зарплата в регионе — 60 тысяч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!