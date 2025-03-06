Сбежавшая в Европу Лобода поплакалась, вспоминая о России

Украинская певица Светлана Лобода призналась, что пик ее карьеры пришелся на период работы в России. Об этом артистка рассказала в своем недавнем интервью, подводя итоги своей музыкальной деятельности и жизненных изменений после 2022 года.
Лобода выразила сожаление по поводу разрыва связей с Россией, где она заработала значительную часть своей популярности и финансового успеха. «Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперед. А потом это все оборвалось», — призналась певица. Ее слова передает «Царьград».
После событий февраля 2022 года Лобода официально заявила о своем решении разорвать все связи с Россией. Она также уточнила, что в дальнейшем не планирует исполнять песни на русском языке. Артистка собрала вещи и перебралась в Латвию, выбрав Ригу в качестве нового места жительства.
Однако спустя некоторый промежуток времени певица вновь начала петь на русском языке. В 2024 году она сняла клип в цветах триколора.
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