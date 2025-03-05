05 марта 2025

В Кургане ребенок погиб во время ночного пожара. Видео

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Мальчик погиб во время пожара в Кургане
Мальчик погиб во время пожара в Кургане Фото:

В Кургане произошла трагедия во время пожара в двухквартирном доме, в результате чего погиб 8-летний мальчик. По информации сотрудников МЧС России, инцидент ночью произошел в переулке Шатровский микрорайона Рябково.

«Многодетная семья проснулась от пронзительного звука пожарного извещателя. Все было в густом дыму. Родители и двое детей успели выбраться через окно. К сожалению, восьмилетний ребенок не смог покинуть горящее помещение», — сообщили в паблике МЧС России в соцсети «ВКонтакте». Тело ребенка было обнаружено во время тушения пожара.

Спасатели уточнили, что огонь охватил площадь в 140 квадратных метров. Пожар удалось локализовать и потушить благодаря усилиям 17 специалистов и пять единиц техники. Предварительной причиной возгорания считается аварийный режим работы электрооборудования в одной из квартир.

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В Кургане произошла трагедия во время пожара в двухквартирном доме, в результате чего погиб 8-летний мальчик. По информации сотрудников МЧС России, инцидент ночью произошел в переулке Шатровский микрорайона Рябково. «Многодетная семья проснулась от пронзительного звука пожарного извещателя. Все было в густом дыму. Родители и двое детей успели выбраться через окно. К сожалению, восьмилетний ребенок не смог покинуть горящее помещение», — сообщили в паблике МЧС России в соцсети «ВКонтакте». Тело ребенка было обнаружено во время тушения пожара. Спасатели уточнили, что огонь охватил площадь в 140 квадратных метров. Пожар удалось локализовать и потушить благодаря усилиям 17 специалистов и пять единиц техники. Предварительной причиной возгорания считается аварийный режим работы электрооборудования в одной из квартир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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