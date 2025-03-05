В Кургане произошла трагедия во время пожара в двухквартирном доме, в результате чего погиб 8-летний мальчик. По информации сотрудников МЧС России, инцидент ночью произошел в переулке Шатровский микрорайона Рябково.
«Многодетная семья проснулась от пронзительного звука пожарного извещателя. Все было в густом дыму. Родители и двое детей успели выбраться через окно. К сожалению, восьмилетний ребенок не смог покинуть горящее помещение», — сообщили в паблике МЧС России в соцсети «ВКонтакте». Тело ребенка было обнаружено во время тушения пожара.
Спасатели уточнили, что огонь охватил площадь в 140 квадратных метров. Пожар удалось локализовать и потушить благодаря усилиям 17 специалистов и пять единиц техники. Предварительной причиной возгорания считается аварийный режим работы электрооборудования в одной из квартир.
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