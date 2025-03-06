В последний домик: на челябинских базах отдыха почти не осталось номеров на 8 марта

На челябинских базах отдыха раскупили основную часть номеров на 8 марта

06 марта 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

На базах отдыха Челябинской области остались последние номера на праздничные выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На базах отдыха Челябинской области с 7 по 9 марта забронирован почти весь номерной фонд. Где найти свободные апартаменты и в какую цену обойдется отдых на челябинских озерах при бронировании накануне праздника — в обзоре URA.RU. «Номера на эти даты распроданы», — сообщается при онлайн-бронировании на базе отдыха «Крутики». Та же ситуация с двухместными номерами на курорте «Утес». Там возможно забронировать только одноместные апартаменты. В спа-отеле «Фонград» к бронированию осталась доступна лишь одна студия с видом на озеро. При трехразовом питании за номер с балконом и удобствами придется выложить 28 400 рублей на двоих. На большинстве курортов разбронированы номера класса «люкс» и «комфорт» Фото: Анна Майорова © URA.RU На базе отдыха «Чебаркуль» свободными остались только три номера разных категорий. За 4600 на выходные предлагают разместиться в стандартном номере с раздельными кроватями. Личного санузла в этой категории нет, однако есть мини-холодильник и чайник. Стандарт с личным санузлом обойдется уже в 5 400 за двое суток. За 9 200 рублей предлагают те же условия, но в четырехместном номере. База отдыха «Лазурный берег» предлагает стандарт за 14 332 рубля на двоих. В номере личный санузел, кондиционер и холодильник. В стоимость включили завтрак и посещение спортзала. На базе отдыха «Форелька» остался последний «люкс» за 13 тысяч рублей. Проживание с трехразовым питанием обойдется уже в 20 400 рублей на двоих. Среди стандартных с видом на лес осталось два свободных номера за 7 000 рублей без питания и 14 400 рублей при полном пансионе. Такой же номер с видом на озеро обойдется на тысячу рублей дороже. Последний номер «комфорт» за 5 200 рублей на двоих остался на базе отдыха «Волна». В стоимость включили бассейн и мангальную зону, в апартаментах — личный санузел, телевизор, чайник и мини-холодильник. На части баз отдыха остались свободными отдельные домики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На базе отдыха «Русь» к бронированию доступен «дом рыбака» за 16 600 рублей с 7 по 9 марта. Дом оборудован кухней, санузлом, обеденной зоной и дополнительным диваном. Немного меньшей площади, но с теми же удобствами сдается «дом охотника» за 15 800 рублей. За 10 600 предлагают уже «дом богатырей». Там в кухонной зоне есть холодильник, микроволновка и электрическая мини-плитка. В отдельной комнате стоят две односпальные кровати. В «Боярской станице» за 13 400 рублей на двое суток можно арендовать номер категории «студио» с кухонной зоной и санузлом. В стоимость включили и завтрак. В категории «Студио комфорт» остался лишь один свободный номер за 14 400 рублей. В загородном комплексе «Гости» к бронированию остались доступны по три номера с личными санузлами категорий «стандарт» за 14 600 рублей, «комфорт» за 15 800 рублей и «джуниор» за 17 200 рублей. В последних двух установлены кондиционеры и есть балкон. За 21 200 рублей можно снять последний «семейный» номер, а за 34 400 рублей апартаменты с личной кухней. База отдыха «Золотой пляж» предлагает номер «ДеЛюкс» за 18 тысяч рублей. Не забронированным остался последний «комфорт» за 13 500 рублей, а за 19 500 предлагают «джуниор сюит» с дополнительным диваном и кондиционером. В парк-отеле «Еловое» к бронированию остались доступны девять вариантов. Стоимость начинается от 18 500 рублей за стандартный номер. За «люкс» с террасой просят уже 35 900 тысяч рублей, а с балконом — 32 тысячи рублей. «Сюит» с дополнительным диваном обойдется в 26 200 рублей за выходные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На базах отдыха Челябинской области с 7 по 9 марта забронирован почти весь номерной фонд. Где найти свободные апартаменты и в какую цену обойдется отдых на челябинских озерах при бронировании накануне праздника — в обзоре URA.RU. «Номера на эти даты распроданы», — сообщается при онлайн-бронировании на базе отдыха «Крутики». Та же ситуация с двухместными номерами на курорте «Утес». Там возможно забронировать только одноместные апартаменты. В спа-отеле «Фонград» к бронированию осталась доступна лишь одна студия с видом на озеро. При трехразовом питании за номер с балконом и удобствами придется выложить 28 400 рублей на двоих. На базе отдыха «Чебаркуль» свободными остались только три номера разных категорий. За 4600 на выходные предлагают разместиться в стандартном номере с раздельными кроватями. Личного санузла в этой категории нет, однако есть мини-холодильник и чайник. Стандарт с личным санузлом обойдется уже в 5 400 за двое суток. За 9 200 рублей предлагают те же условия, но в четырехместном номере. База отдыха «Лазурный берег» предлагает стандарт за 14 332 рубля на двоих. В номере личный санузел, кондиционер и холодильник. В стоимость включили завтрак и посещение спортзала. На базе отдыха «Форелька» остался последний «люкс» за 13 тысяч рублей. Проживание с трехразовым питанием обойдется уже в 20 400 рублей на двоих. Среди стандартных с видом на лес осталось два свободных номера за 7 000 рублей без питания и 14 400 рублей при полном пансионе. Такой же номер с видом на озеро обойдется на тысячу рублей дороже. Последний номер «комфорт» за 5 200 рублей на двоих остался на базе отдыха «Волна». В стоимость включили бассейн и мангальную зону, в апартаментах — личный санузел, телевизор, чайник и мини-холодильник. На базе отдыха «Русь» к бронированию доступен «дом рыбака» за 16 600 рублей с 7 по 9 марта. Дом оборудован кухней, санузлом, обеденной зоной и дополнительным диваном. Немного меньшей площади, но с теми же удобствами сдается «дом охотника» за 15 800 рублей. За 10 600 предлагают уже «дом богатырей». Там в кухонной зоне есть холодильник, микроволновка и электрическая мини-плитка. В отдельной комнате стоят две односпальные кровати. В «Боярской станице» за 13 400 рублей на двое суток можно арендовать номер категории «студио» с кухонной зоной и санузлом. В стоимость включили и завтрак. В категории «Студио комфорт» остался лишь один свободный номер за 14 400 рублей. В загородном комплексе «Гости» к бронированию остались доступны по три номера с личными санузлами категорий «стандарт» за 14 600 рублей, «комфорт» за 15 800 рублей и «джуниор» за 17 200 рублей. В последних двух установлены кондиционеры и есть балкон. За 21 200 рублей можно снять последний «семейный» номер, а за 34 400 рублей апартаменты с личной кухней. База отдыха «Золотой пляж» предлагает номер «ДеЛюкс» за 18 тысяч рублей. Не забронированным остался последний «комфорт» за 13 500 рублей, а за 19 500 предлагают «джуниор сюит» с дополнительным диваном и кондиционером. В парк-отеле «Еловое» к бронированию остались доступны девять вариантов. Стоимость начинается от 18 500 рублей за стандартный номер. За «люкс» с террасой просят уже 35 900 тысяч рублей, а с балконом — 32 тысячи рублей. «Сюит» с дополнительным диваном обойдется в 26 200 рублей за выходные.