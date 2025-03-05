В ХМАО банда вымогала квартиру у воспитанника детского дома

В Сургуте (ХМАО) группировка вымогала квартиру у воспитанника детского дома. Поначалу группировка попыталась втереться к югорчанину в доверие и обманом отобрать недвижимость, а когда это не сработало — перешли к угрозам.
«В Сургуте шайка бандитов пыталась отобрать квартиру у детдомовца. Как выяснилось, это не первая их жертва. Бандиты целенаправленно познакомились с Александром, когда тот отдыхал в кафе. Начали с „бомбардировки гостеприимством“, усыпив его бдительность», — пишет telegram-канал «Русская община».
По утверждениям общественников, главарь банды пытался запугать пострадавшего тем, что его якобы хочет кто-то подставить. А чтобы этого избежать — ему необходимо временно уехать из города. Сургутянин поначалу согласился, но потом что-то заподозрил и прервал контакты с новыми знакомыми. Тогда они выследили его место жительства и попытались вломиться в квартиру.
URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по ХМАО. В ведомстве агентству сообщили, что по данной информации уголовным розыском проводится проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!