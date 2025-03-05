05 марта 2025

В ХМАО банда вымогала квартиру у воспитанника детского дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленники пытались втереться к сургутянину в доверие, чтобы заполучить его квартиру, а когда не вышло - перешли к угрозам
Злоумышленники пытались втереться к сургутянину в доверие, чтобы заполучить его квартиру, а когда не вышло - перешли к угрозам Фото:

В Сургуте (ХМАО) группировка вымогала квартиру у воспитанника детского дома. Поначалу группировка попыталась втереться к югорчанину в доверие и обманом отобрать недвижимость, а когда это не сработало — перешли к угрозам.

«В Сургуте шайка бандитов пыталась отобрать квартиру у детдомовца. Как выяснилось, это не первая их жертва. Бандиты целенаправленно познакомились с Александром, когда тот отдыхал в кафе. Начали с „бомбардировки гостеприимством“, усыпив его бдительность», — пишет telegram-канал «Русская община».

По утверждениям общественников, главарь банды пытался запугать пострадавшего тем, что его якобы хочет кто-то подставить. А чтобы этого избежать — ему необходимо временно уехать из города. Сургутянин поначалу согласился, но потом что-то заподозрил и прервал контакты с новыми знакомыми. Тогда они выследили его место жительства и попытались вломиться в квартиру.

URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по ХМАО. В ведомстве агентству сообщили, что по данной информации уголовным розыском проводится проверка.

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В Сургуте (ХМАО) группировка вымогала квартиру у воспитанника детского дома. Поначалу группировка попыталась втереться к югорчанину в доверие и обманом отобрать недвижимость, а когда это не сработало — перешли к угрозам. «В Сургуте шайка бандитов пыталась отобрать квартиру у детдомовца. Как выяснилось, это не первая их жертва. Бандиты целенаправленно познакомились с Александром, когда тот отдыхал в кафе. Начали с „бомбардировки гостеприимством“, усыпив его бдительность», — пишет telegram-канал «Русская община». По утверждениям общественников, главарь банды пытался запугать пострадавшего тем, что его якобы хочет кто-то подставить. А чтобы этого избежать — ему необходимо временно уехать из города. Сургутянин поначалу согласился, но потом что-то заподозрил и прервал контакты с новыми знакомыми. Тогда они выследили его место жительства и попытались вломиться в квартиру. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по ХМАО. В ведомстве агентству сообщили, что по данной информации уголовным розыском проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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