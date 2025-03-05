05 марта 2025

Губернатор Куйвашев выделил более миллиарда рублей на борьбу с пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Следить за пожарами в этом сезоне будут 11 вертолетов и самолетов
Следить за пожарами в этом сезоне будут 11 вертолетов и самолетов Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более миллиарда рублей на охрану и защиту лесов от пожаров. Большая часть средств выделена из областного бюджета, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона.

«На охрану лесов от пожаров в 2025 году выделено в общей сложности более одного миллиарда рублей. При этом значительно увеличен — на 13% — объем поддержки из областного бюджета», — сказал Куйвашев, отметив необходимость обустройства минерализованных полос, поддержание водопроводных сетей для пожаротушения и мониторинг состояния торфяников.

Губернатор поставил задачу усилить подготовку к лесным пожарам и паводкам в регионе. По словам главы свердловского минприроды Дениса Мамонтова, следить за пожарами в этом сезоне будут 11 самолетов и вертолетов.

Согласно прогнозу синоптика Алексея Пулина, на Среднем Урале могут повториться пожары 2023 года. Тогда в регионе случилось более 1100 лесных пожаров. Общая площадь территории, пройденной огнем, составила 357,5 тысячи гектаров. Главным фактором возникновения бедствия стали засуха, отсутствие осадков и рекордная жара.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более миллиарда рублей на охрану и защиту лесов от пожаров. Большая часть средств выделена из областного бюджета, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «На охрану лесов от пожаров в 2025 году выделено в общей сложности более одного миллиарда рублей. При этом значительно увеличен — на 13% — объем поддержки из областного бюджета», — сказал Куйвашев, отметив необходимость обустройства минерализованных полос, поддержание водопроводных сетей для пожаротушения и мониторинг состояния торфяников. Губернатор поставил задачу усилить подготовку к лесным пожарам и паводкам в регионе. По словам главы свердловского минприроды Дениса Мамонтова, следить за пожарами в этом сезоне будут 11 самолетов и вертолетов. Согласно прогнозу синоптика Алексея Пулина, на Среднем Урале могут повториться пожары 2023 года. Тогда в регионе случилось более 1100 лесных пожаров. Общая площадь территории, пройденной огнем, составила 357,5 тысячи гектаров. Главным фактором возникновения бедствия стали засуха, отсутствие осадков и рекордная жара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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