Губернатор Куйвашев выделил более миллиарда рублей на борьбу с пожарами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более миллиарда рублей на охрану и защиту лесов от пожаров. Большая часть средств выделена из областного бюджета, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона.
«На охрану лесов от пожаров в 2025 году выделено в общей сложности более одного миллиарда рублей. При этом значительно увеличен — на 13% — объем поддержки из областного бюджета», — сказал Куйвашев, отметив необходимость обустройства минерализованных полос, поддержание водопроводных сетей для пожаротушения и мониторинг состояния торфяников.
Губернатор поставил задачу усилить подготовку к лесным пожарам и паводкам в регионе. По словам главы свердловского минприроды Дениса Мамонтова, следить за пожарами в этом сезоне будут 11 самолетов и вертолетов.
Согласно прогнозу синоптика Алексея Пулина, на Среднем Урале могут повториться пожары 2023 года. Тогда в регионе случилось более 1100 лесных пожаров. Общая площадь территории, пройденной огнем, составила 357,5 тысячи гектаров. Главным фактором возникновения бедствия стали засуха, отсутствие осадков и рекордная жара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!