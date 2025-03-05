В Свердловской области могут повториться пожары 2023 года

Из-за дефицита осадков наступившая весна может повторить весну 2023 года, когда в Свердловской области бушевали пожары. Об этом URA.RU сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Все будет зависеть от количества осадков в ближайшие два-два с половиной месяца, до появления зелени. Если дефицит сохранится, то для повторения весны 2023 будут все шансы», — считает Пулин.
Два года назад в Свердловской области произошло более 1100 лесных пожаров. Общая площадь территории, пройденной огнем, составила 357,5 тысяч гектаров. Главным фактором возникновения бедствия стали засуха, отсутствие осадков и рекордная жара. Самые сильные пожары случились в Сосьве и Таежном, которые полностью уничтожили поселки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!