05 марта 2025

В Свердловской области могут повториться пожары 2023 года

В Свердловской области из-за дефицита осадков сложился высокий риск пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, задымление, солнце в дыму, дым от лесных пожаров
Два года назад регион пережил страшные пожары. Они могут повториться и нынче Фото:
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Пожары в Свердловской области

Из-за дефицита осадков наступившая весна может повторить весну 2023 года, когда в Свердловской области бушевали пожары. Об этом URA.RU сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Все будет зависеть от количества осадков в ближайшие два-два с половиной месяца, до появления зелени. Если дефицит сохранится, то для повторения весны 2023 будут все шансы», — считает Пулин.

Два года назад в Свердловской области произошло более 1100 лесных пожаров. Общая площадь территории, пройденной огнем, составила 357,5 тысяч гектаров. Главным фактором возникновения бедствия стали засуха, отсутствие осадков и рекордная жара. Самые сильные пожары случились в Сосьве и Таежном, которые полностью уничтожили поселки.

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Из-за дефицита осадков наступившая весна может повторить весну 2023 года, когда в Свердловской области бушевали пожары. Об этом URA.RU сообщил синоптик Алексей Пулин. «Все будет зависеть от количества осадков в ближайшие два-два с половиной месяца, до появления зелени. Если дефицит сохранится, то для повторения весны 2023 будут все шансы», — считает Пулин. Два года назад в Свердловской области произошло более 1100 лесных пожаров. Общая площадь территории, пройденной огнем, составила 357,5 тысяч гектаров. Главным фактором возникновения бедствия стали засуха, отсутствие осадков и рекордная жара. Самые сильные пожары случились в Сосьве и Таежном, которые полностью уничтожили поселки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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