05 марта 2025
04 марта 2025

В Колпино мужчины решили полежать у «Вечного огня», а получили уголовку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ведется работа по установлению личностей подозреваемых (архивное фото)
Ведется работа по установлению личностей подозреваемых (архивное фото) Фото:

В Колпино Ленинградской области двое мужчин решили «погреться» у мемориала «Вечный огонь», находящегося в сквере «Героев Ижорцев». По итогу возбуждено уголовное дело за надругательство над телами умерших. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

«4 марта в полицию Колпинского района обратилась 58-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что 3 марта в десятом часу утра на мемориале „Вечный огонь“, расположенном в сквере „Героев Ижорцев“ на улице Братьев Радченко, лежали двое неизвестных мужчин», — пишет АН «Оперативное прикрытие».

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. Ведется работа по установлению личностей подозреваемых. Возбуждено уголовное дело за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, совершенные группой лиц.

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В Колпино Ленинградской области двое мужчин решили «погреться» у мемориала «Вечный огонь», находящегося в сквере «Героев Ижорцев». По итогу возбуждено уголовное дело за надругательство над телами умерших. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие». «4 марта в полицию Колпинского района обратилась 58-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что 3 марта в десятом часу утра на мемориале „Вечный огонь“, расположенном в сквере „Героев Ижорцев“ на улице Братьев Радченко, лежали двое неизвестных мужчин», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. Ведется работа по установлению личностей подозреваемых. Возбуждено уголовное дело за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, совершенные группой лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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