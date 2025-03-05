В Колпино мужчины решили полежать у «Вечного огня», а получили уголовку

В Колпино Ленинградской области двое мужчин решили «погреться» у мемориала «Вечный огонь», находящегося в сквере «Героев Ижорцев». По итогу возбуждено уголовное дело за надругательство над телами умерших. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«4 марта в полицию Колпинского района обратилась 58-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что 3 марта в десятом часу утра на мемориале „Вечный огонь“, расположенном в сквере „Героев Ижорцев“ на улице Братьев Радченко, лежали двое неизвестных мужчин», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. Ведется работа по установлению личностей подозреваемых. Возбуждено уголовное дело за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, совершенные группой лиц.
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