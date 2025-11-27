Дождь сменится снегом: какая погода ждет Москву и Петербург в выходные
В Петербурге в выходные пройдет снег
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Москве и Санкт-Петербурге в конце ноября ожидаются осадки. В столице пройдет дождь, а на петербуржцев обрушится снег. При этом днем температура воздуха будет держаться на плюсовых отметках. Подробнее о погоде в выходные URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Дождь и теплый ветер: что ждет москвичей в выходные 29-30 ноября
По данным синоптика, в Москве и Подмосковье в субботу, 29 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится. В столице температура днем будет варьироваться от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометра покажут -1…+1 градус. В Московской области днем столбики термометра опустятся до 0 градусов, а ночью — до -3 градусов. Ветер подует южный со скоростью 2-7 м/с.
В воскресенье, 30 ноября, в Москве днем и ночью пройдет небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +5 градусов, а ночью похолодает до -1 градуса. В Подмосковье днем температура воздуха будет варьироваться от +1 до +6 градусов. Ночью столбики термометра покажут -3 градуса. Ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с.
Дождь сменится снегопадом: погода в Петербурге на 29 и 30 ноября
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу, 29 ноября, ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Воздух в течение дня прогреется до +2 градусов. Ночью столбики термометров покажут +3 градуса.
Ветер ожидается юго-западный днем и южный ночью. Скорость ветра — 2 м/с. Атмосферное давление достигнет 758 мм рт. ст.
В воскресенье, 30 ноября, в Петербурге пойдет снег. Днем температура воздуха достигнет +3 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Ветер подует с запада со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление опустится до 757 мм рт. ст.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.