Дождь сменится снегом: какая погода ждет Москву и Петербург в выходные

В Москве и Санкт-Петербурге в конце ноября ожидаются осадки. В столице пройдет дождь, а на петербуржцев обрушится снег. При этом днем температура воздуха будет держаться на плюсовых отметках. Подробнее о погоде в выходные URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Дождь и теплый ветер: что ждет москвичей в выходные 29-30 ноября

По данным синоптика, в Москве и Подмосковье в субботу, 29 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится. В столице температура днем будет варьироваться от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометра покажут -1…+1 градус. В Московской области днем столбики термометра опустятся до 0 градусов, а ночью — до -3 градусов. Ветер подует южный со скоростью 2-7 м/с.

В воскресенье, 30 ноября, в Москве днем и ночью пройдет небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +5 градусов, а ночью похолодает до -1 градуса. В Подмосковье днем температура воздуха будет варьироваться от +1 до +6 градусов. Ночью столбики термометра покажут -3 градуса. Ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с.

Дождь сменится снегопадом: погода в Петербурге на 29 и 30 ноября

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу, 29 ноября, ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Воздух в течение дня прогреется до +2 градусов. Ночью столбики термометров покажут +3 градуса.

Ветер ожидается юго-западный днем и южный ночью. Скорость ветра — 2 м/с. Атмосферное давление достигнет 758 мм рт. ст.