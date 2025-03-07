Топ самых благоприятных для жизни ЖК в Челябинске и пригороде в 2025 году. Инфографика

Благоприятные для жизни ЖК строят в центре Челябинска и в Сосновском районе

08 марта 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Благоприятные для жизни ЖК отличаются высоким уровнем комфорта и качеством строительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в начале 2025 года одними из самых благоприятных для жизни ЖК, расположенных в центральной части города, являются ЖК «Грани», «Меридиан», «Западный луч», «Манхэттен», «Никс Про». В них развитая инфраструктура, а собственники отмечают высокий уровень комфорта и качество строительства. Об этом сообщил гендиректор компании «ДАН-Недвижимость» Валентин Корытный. «В пригороде Челябинска на территории муниципального Сосновского района ведется активное строительство города „L-town“ и ЖК „Хюгге“. В северо-западной части города стать новой визитной карточкой может жилой комплекс „Голос Кашириных“. В центральной части строятся жилые комплексы „Голос Меридиан“ и „Грани“, „Манхэттн“, „Западный луч“, „Никс про“, которые, в свою очередь, обладают не только уникальной локацией, но и архитектурными и планировочными решениями», — отметил гендиректор компании «ДАН-Недвижимость». Новостройки комфорт класса, расположенные в популярной локации, наиболее востребованы. Цена квадратного метра в ЖК «Грани» варьируется от 206 до 240 тысяч рублей, в ЖК «Меридиан» — от 174 до 191 тысячи рублей, в ЖК «Манхэттен» — от 156 до 180 тысяч рублей, в «Никс Про» — от 180 до 295 тысяч рублей, в ЖК «Западный луч» — от 138 до 205 тысяч рублей, в ЖК «Голос Кашириных» — от 169 до 208 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра в городе «L-town» в пригороде Челябинска — от 125 до 152 тысяч рублей. В среднем стоимость дома площадью 70 квадратных метров достигает 14 миллионов 340 тысяч рублей, а квартира площадью 64 квадратных метров будет стоить 11 миллионов рублей. В Сосновском районе выбор жилья на любой вкус Как отметил Валентин Корытный, в Сосновском районе теперь строят не только одноэтажные и двухэтажные дома, как было раньше, но и активно возводятся среднеэтажные и высокоэтажные дома, что дает покупателю выбор. Есть спрос на новые популярные ЖК «Парковый-2», «Шишкин», «Новиль» и «Хюгге». Также на территории Сосновского района анонсирован новый проект ИЖС ЖК «Горожане» от компании «Голос Девелопмент», который будет находиться на повороте к небезызвестному поселку Княжий. Перечисленные проекты ИЖС — в непосредственной близости от природы и имеют шаговую доступность к лесу, что существенно повышает спрос и развивает тренд на здоровый образ жизни. Хорошо, что у покупателя появляется возможность выбора. Активные южноуральцы все чаще задумываются о покупке дома в непосредственной близости к городу. Челябинск стал интересен федеральным застройщикам Анонсирован крупный проект от компании «Брусника» из Тюмени, которая также строит ЖК в Тюмени, Кургане, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Сургуте, Видном Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Липецке и Перми. Федеральный застройщик планирует освоить участок в центре города возле кинотеатра Пушкина. Также заявлен крупный проект от холдинга «Глобал Вижн» из Самары, который уже построил в Самаре торговые комплексы «Амбар» и Letout, а также жилой микрорайон «Амград». В Челябинске «Глобал Вижн» планирует заняться реновацией военных городков на АМЗ. Анонсированые проекты сформируют здоровую конкуренцию среди застройщиков и вызовут интерес к городу как к инвестиционной площадке строительства, а также дадут выбор покупателю на любой вкус. Если говорить о проектах местных застройщиков, то ЖК «Меридиан» от «Голос Девелопмент» является одним из самых интересных проектов с позиции архитектурных и планировочных решений. Концепция и архитектура подчеркивает уникальность проекта. Проект предусматривает строительство пяти зданий разной этажности от восьми до 20. В ЖК предусмотрена двухуровневая парковка, которая будет находиться под всей площадью застройки, что наверняка оценят будущие жители. Сдать первый дом застройщик планирует в октябре 2027 года. Лидирующую позицию на рынке загородной недвижимости продолжают занимать город-спутник «L-town» и ЖК «Хюгге», предоставляющие современную инфраструктуру, соответствующую требованиям покупателей. Будущим жителям ЖК предлагаются не только одно- и двухэтажные дома с земельным участком, но также частные дома и квартиры. Для современного потребителя недвижимости важна не только локация и концепция, но также комфорт и инфраструктура жилого комплекса. Загородная жизнь выбирают преимущественно семейные люди, желающих жить в безопасности и одновременно на природе. Самые благоприятные для проживания ЖК (строящиеся и уже возведенные) в 2025 году Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в начале 2025 года одними из самых благоприятных для жизни ЖК, расположенных в центральной части города, являются ЖК «Грани», «Меридиан», «Западный луч», «Манхэттен», «Никс Про». В них развитая инфраструктура, а собственники отмечают высокий уровень комфорта и качество строительства. Об этом сообщил гендиректор компании «ДАН-Недвижимость» Валентин Корытный. «В пригороде Челябинска на территории муниципального Сосновского района ведется активное строительство города „L-town“ и ЖК „Хюгге“. В северо-западной части города стать новой визитной карточкой может жилой комплекс „Голос Кашириных“. В центральной части строятся жилые комплексы „Голос Меридиан“ и „Грани“, „Манхэттн“, „Западный луч“, „Никс про“, которые, в свою очередь, обладают не только уникальной локацией, но и архитектурными и планировочными решениями», — отметил гендиректор компании «ДАН-Недвижимость». Новостройки комфорт класса, расположенные в популярной локации, наиболее востребованы. Цена квадратного метра в ЖК «Грани» варьируется от 206 до 240 тысяч рублей, в ЖК «Меридиан» — от 174 до 191 тысячи рублей, в ЖК «Манхэттен» — от 156 до 180 тысяч рублей, в «Никс Про» — от 180 до 295 тысяч рублей, в ЖК «Западный луч» — от 138 до 205 тысяч рублей, в ЖК «Голос Кашириных» — от 169 до 208 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра в городе «L-town» в пригороде Челябинска — от 125 до 152 тысяч рублей. В среднем стоимость дома площадью 70 квадратных метров достигает 14 миллионов 340 тысяч рублей, а квартира площадью 64 квадратных метров будет стоить 11 миллионов рублей. В Сосновском районе выбор жилья на любой вкус Как отметил Валентин Корытный, в Сосновском районе теперь строят не только одноэтажные и двухэтажные дома, как было раньше, но и активно возводятся среднеэтажные и высокоэтажные дома, что дает покупателю выбор. Есть спрос на новые популярные ЖК «Парковый-2», «Шишкин», «Новиль» и «Хюгге». Также на территории Сосновского района анонсирован новый проект ИЖС ЖК «Горожане» от компании «Голос Девелопмент», который будет находиться на повороте к небезызвестному поселку Княжий. Перечисленные проекты ИЖС — в непосредственной близости от природы и имеют шаговую доступность к лесу, что существенно повышает спрос и развивает тренд на здоровый образ жизни. Хорошо, что у покупателя появляется возможность выбора. Активные южноуральцы все чаще задумываются о покупке дома в непосредственной близости к городу. Челябинск стал интересен федеральным застройщикам Анонсирован крупный проект от компании «Брусника» из Тюмени, которая также строит ЖК в Тюмени, Кургане, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Сургуте, Видном Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Липецке и Перми. Федеральный застройщик планирует освоить участок в центре города возле кинотеатра Пушкина. Также заявлен крупный проект от холдинга «Глобал Вижн» из Самары, который уже построил в Самаре торговые комплексы «Амбар» и Letout, а также жилой микрорайон «Амград». В Челябинске «Глобал Вижн» планирует заняться реновацией военных городков на АМЗ. Анонсированые проекты сформируют здоровую конкуренцию среди застройщиков и вызовут интерес к городу как к инвестиционной площадке строительства, а также дадут выбор покупателю на любой вкус. Если говорить о проектах местных застройщиков, то ЖК «Меридиан» от «Голос Девелопмент» является одним из самых интересных проектов с позиции архитектурных и планировочных решений. Концепция и архитектура подчеркивает уникальность проекта. Проект предусматривает строительство пяти зданий разной этажности от восьми до 20. В ЖК предусмотрена двухуровневая парковка, которая будет находиться под всей площадью застройки, что наверняка оценят будущие жители. Сдать первый дом застройщик планирует в октябре 2027 года. Лидирующую позицию на рынке загородной недвижимости продолжают занимать город-спутник «L-town» и ЖК «Хюгге», предоставляющие современную инфраструктуру, соответствующую требованиям покупателей. Будущим жителям ЖК предлагаются не только одно- и двухэтажные дома с земельным участком, но также частные дома и квартиры. Для современного потребителя недвижимости важна не только локация и концепция, но также комфорт и инфраструктура жилого комплекса. Загородная жизнь выбирают преимущественно семейные люди, желающих жить в безопасности и одновременно на природе.