05 марта 2025

Европейских оленей привезли в экопарк Кургана. Видео

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В экопарке Кургана поселят европейских оленей
В экопарке Кургана поселят европейских оленей Фото:

В Кургане привезли партию европейских благородных оленей. Они станут постояльцами экопарка в микрорайоне Рябково. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«В Курганскую область прибыли первые будущие постояльцы для нового экопарка в Рябково — партия европейских благородных оленей. Там еще предстоит обустроить для них места проживания и выгула», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Сейчас олени проходят ветеринарный контроль. После всех необходимых процедур вместе с еще несколькими представителями местной фауны они будут радовать посетителей экопарка. Увидеть их можно будет ближе к Дню города, отметил Шумков. 

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В Кургане привезли партию европейских благородных оленей. Они станут постояльцами экопарка в микрорайоне Рябково. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «В Курганскую область прибыли первые будущие постояльцы для нового экопарка в Рябково — партия европейских благородных оленей. Там еще предстоит обустроить для них места проживания и выгула», — написал Шумков в своем telegram-канале. Сейчас олени проходят ветеринарный контроль. После всех необходимых процедур вместе с еще несколькими представителями местной фауны они будут радовать посетителей экопарка. Увидеть их можно будет ближе к Дню города, отметил Шумков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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