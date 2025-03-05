В Кургане привезли партию европейских благородных оленей. Они станут постояльцами экопарка в микрорайоне Рябково. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«В Курганскую область прибыли первые будущие постояльцы для нового экопарка в Рябково — партия европейских благородных оленей. Там еще предстоит обустроить для них места проживания и выгула», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Сейчас олени проходят ветеринарный контроль. После всех необходимых процедур вместе с еще несколькими представителями местной фауны они будут радовать посетителей экопарка. Увидеть их можно будет ближе к Дню города, отметил Шумков.
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