Крысы, плесень, мигранты: жизнь десятков екатеринбуржцев превратилась в ад, подключена ФСБ

В Екатеринбурге на ул. Новосибирская, 167 протекает крыша, разрушается крыльцо, бегают крысы, а в одной из квартир на 100 квадратных метрах живут десять мигрантов. Управляющая компания «Лазурит» (входит в бизнес-группу Виктора и Евгения Старокожевых) на жалобы жильцов почти не реагирует, рассказал URA.RU лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев. Проблемой, по его словам, занялись прокуратура и ФСБ.
«В мою общественную приемную обратилась жительница дома №167 по улице Новосибирская. Говоря официальным, юридическим языком — с жалобой на бездействие управляющей компании „Лазурит“ и многочисленные нарушения договора управления многоквартирником. Эта компания входит в бизнес-группу отца и сына Старокожевых, Виктора и Евгения. Об их „бизнесе“ часто пишут журналисты, претензии горожане отправляют во все этажи власти, но, увы, мало что меняется», — сказал Вихарев.
Среди названных им бед — нашествие крыс и мошек, сырость в подвале. Также протекает крыша, разрушаются вытяжки и входное крыльцо, оголены электрические провода, разрушен фундамент дома.
«Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в октябре прошлого года направил в УК требование о необходимости самообследования и проведении комплекса работ. О результатах „Лазурит“ был обязан отчитаться. 15 января заявительница рассказала мне, что УК не сделала вообще ничего. В наличии все те же грызуны, мошки, сырость, провисающие провода, протекающая кровля, разбитая входная группа. То есть требования контролирующего органа не выполнены, нарушения не устранены», — рассказал депутат.
Вихарев направил официальный депутатский запрос с просьбой повторной поверки управляющей компании. На место выехали сотрудники департамента Госжилнадзора и прокуратуры Чкаловского района. Многочисленные нарушения закона подтвердились. На этот раз предписание в УК ушло уже из прокуратуры, она же взяла на себя контроль за исполнением требований. Департамент, в свою очередь, объявил «Лазуриту» официальное предостережение о недопустимости нарушения закона.
В беседе с URA.RU жительница дома Анастасия сказала, что крыс приходится травить за свой счет. Но это не помогает. Так как проблема исходит из подвала, куда не пускают даже специалистов по депутатскому запросу Вихарева. Крысы дошли уже до пятого этажа, их обнаруживают порой в шкафах, и с этой проблемой жители живут около года. А крыша протекает уже лет пять. «Приезжала прокуратура, и первый и второй раз. Ну, им [УК „Лазурит“] замечание сделали, чтобы они все исправили. Но так ничего не исправили. В других домах, других общежитиях, я разговаривала, у кого не „Лазурит“, они там что-то делают и ремонты какие-то делают, а мы все сами, все за свой счет собираем», — посетовала она. Подчеркнув, что ни разу УК не предлагала сделать ремонт, даже за счет жильцов.
Кроме того, в доме организовано мини-общежитие для мигрантов. В квартире №1, оборудованной отдельным входом, на площади около 100 «квадратов» живут десять иностранцев. В отдел полиции №12 информация от жительницы дома об этом также поступила еще в октябре прошлого года, заявление было официально зарегистрировано, силовики начали проверку. По состоянию на середину февраля, окончена она не была. Информация дошла до областного управления ФСБ, где ее приняли к сведению, говорит Вихарев.
ГЖИ к разбирательству с УК «Лазурит» привлек мэрию. Специалисты управления ЖКХ также выезжали на место и подтвердили: дом находится в плачевном состоянии. В адрес УК «Лазурит» ушло еще одно требование, в том числе о необходимости уничтожения крыс, мышей, и насекомых.
«Кстати, в ходе всех этих контрольных процедур выяснилось, что квартира, в которой проживают иностранцы, принадлежит муниципалитету, но передана в пользование нанимателю по договору соцнайма. Обследовать ее и понять, что за гости нашего города там живут, не удалось, дверь чиновникам никто не открыл. При этом арендаторы задолжали за аренду и коммунальные услуги», — добавил Алексей Вихарев.
Для решения проблем привлекли инстанции уровнем выше — прокуратуру города и областное министерство энергетики и ЖКХ. Ответы на запросы, впрочем, так и не поступили. В УК «Лазурит» сказали, что работы выполняются и нарушений с их стороны нет.
В ноябре в многострадальном доме планировалось уничтожить крыс, но попасть в подвалы специалистам не удалось. В «Лазурит» ушел запрос с просьбой согласовать дату и время проведения дератизации. Ответ не получен до сих пор.
«Пытаемся все-таки провести обработку мест общего пользования от грызунов и насекомых. Держим на контроле информацию о привлечении управляющей компании к административной ответственности. Соответствующий запрос направлен в прокуратуру Чкаловского района», — отметил Вихарев.
Виктор Старокожев заявил URA.RU, что жильцы дома на двух предыдущих голосованиях по проведению ремонта выступили против, так как оплачивать ремонт придется им самим. По его словам, сейчас в доме проводят третье голосование. «Смысл какой. Если ты здесь живешь, проголосуй, чтобы отремонтировали, и люди [специалисты] пойдут делать. Но бесплатно они [специалисты] не могут, так как нет источников финансирования», — объяснил бизнесмен. А на проблему с мини-общежитием мигрантов он повлиять не может, так как УК не сдает жилье, отметил Старокожев.
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