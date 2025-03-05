В ХМАО выросла рыночная стоимость недвижимости

Стоимость жилья за квадратный метр выросла до 115 тысяч рублей
В ХМАО цены на жилье выросли до 115 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«Минстрой России определил среднюю рыночную стоимость одного „квадрата“ жилья по регионам России ?на II квартал 2025 года. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (без учета территорий Арктической зоны РФ) — 115 206 рублей за один квадратный метр», — сообщает telegram-канал.
В первом квартале 2025 года цена составляла 114 147 рублей за квадратный метр. А год назад эта сумма равнялась 112 928 рублям.
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