05 марта 2025

В Челябинске закрылся один из популярных катков

Каток в саду Пушкина в Челябинске завершил работу
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Покататься на коньках еще можно в трех парках Челябинска (архивное фото)
Покататься на коньках еще можно в трех парках Челябинска (архивное фото) Фото:

В Челябинске завершил свою работу каток в городском саду имени Александра Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба управления культуры администрации города.

«Каток в городском саду имени А.С.Пушкина завершил свою работу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Покататься на коньках еще можно в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина и детском парке имение Валентины Терешковой.

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В Челябинске завершил свою работу каток в городском саду имени Александра Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба управления культуры администрации города. «Каток в городском саду имени А.С.Пушкина завершил свою работу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Покататься на коньках еще можно в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина и детском парке имение Валентины Терешковой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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