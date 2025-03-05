В Челябинске закрылся один из популярных катков

Покататься на коньках еще можно в трех парках Челябинска (архивное фото)
В Челябинске завершил свою работу каток в городском саду имени Александра Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба управления культуры администрации города.
«Каток в городском саду имени А.С.Пушкина завершил свою работу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Покататься на коньках еще можно в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина и детском парке имение Валентины Терешковой.
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