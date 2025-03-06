Пермский учитель, ставший «Человеком года — 2020», погиб на спецоперации

В ходе проведения спецоперации погиб педагог школы №16 города Лысьва Пермского края Иван Ветошкин. Информацию о кончине учителя размещена на странице учреждения образования в соцсети «ВКонтакте». Коллеги погибшего участника СВО рассказали, что Ветошкин руководил в Лысьве юнармейским движением «Миротворец», а в 2020 году стал победителем акции «Человек года», которая проводилась в муниципалитете.
«С глубоким прискорбием сообщаем о трагической утрате...27 февраля в зоне проведения специальной военной операции во время выполнения боевого задания героически погиб Ветошкин Иван Вячеславович. Мы потеряли выдающегося учителя, наставника и друга. Иван Вячеславович был настоящим примером для подрастающего поколения. Он руководил отрядом „Миротворцы“, воспитывая в молодежи патриотизм, ответственность и взаимовыручку. Стал победителем акции „Человек года -2020“ в номинации „Прорыв года“», — говорится в опубликованном сообщении,
Коллеги погибшего педагога выразили соболезнования родным и близким Ивана Ветошкина. Они отметили, что память о нем «живет в сердцах земляков, а его идеи и идеалы продолжают вдохновлять новые поколения».
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