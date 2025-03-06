Пермский учитель, ставший «Человеком года — 2020», погиб на спецоперации

Учитель из Пермского края Иван Ветошкин погиб на спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иван Ветошкин погиб 27 февраля
Иван Ветошкин погиб 27 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации погиб педагог школы №16 города Лысьва Пермского края Иван Ветошкин. Информацию о кончине учителя размещена на странице учреждения образования в соцсети «ВКонтакте». Коллеги погибшего участника СВО рассказали, что Ветошкин руководил в Лысьве юнармейским движением «Миротворец», а в 2020 году стал победителем акции «Человек года», которая проводилась в муниципалитете.

«С глубоким прискорбием сообщаем о трагической утрате...27 февраля в зоне проведения специальной военной операции во время выполнения боевого задания героически погиб Ветошкин Иван Вячеславович. Мы потеряли выдающегося учителя, наставника и друга. Иван Вячеславович был настоящим примером для подрастающего поколения. Он руководил отрядом „Миротворцы“, воспитывая в молодежи патриотизм, ответственность и взаимовыручку. Стал победителем акции „Человек года -2020“ в номинации „Прорыв года“», — говорится в опубликованном сообщении,

Коллеги погибшего педагога выразили соболезнования родным и близким Ивана Ветошкина. Они отметили, что память о нем «живет в сердцах земляков, а его идеи и идеалы продолжают вдохновлять новые поколения».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе проведения спецоперации погиб педагог школы №16 города Лысьва Пермского края Иван Ветошкин. Информацию о кончине учителя размещена на странице учреждения образования в соцсети «ВКонтакте». Коллеги погибшего участника СВО рассказали, что Ветошкин руководил в Лысьве юнармейским движением «Миротворец», а в 2020 году стал победителем акции «Человек года», которая проводилась в муниципалитете. «С глубоким прискорбием сообщаем о трагической утрате...27 февраля в зоне проведения специальной военной операции во время выполнения боевого задания героически погиб Ветошкин Иван Вячеславович. Мы потеряли выдающегося учителя, наставника и друга. Иван Вячеславович был настоящим примером для подрастающего поколения. Он руководил отрядом „Миротворцы“, воспитывая в молодежи патриотизм, ответственность и взаимовыручку. Стал победителем акции „Человек года -2020“ в номинации „Прорыв года“», — говорится в опубликованном сообщении, Коллеги погибшего педагога выразили соболезнования родным и близким Ивана Ветошкина. Они отметили, что память о нем «живет в сердцах земляков, а его идеи и идеалы продолжают вдохновлять новые поколения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...