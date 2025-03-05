В Челябинске в феврале подешевела аренда однушек

В Челябинске в феврале по сравнению с январем 2025 года цены на долгосрочную аренду однокомнатных квартир снизились на 2,4%, до 25 805 рублей за месяц. Арендное трехкомнатное жилье подешевело на 1,3%, до 42 294 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в феврале по сравнению с январем 2025 года стоимость однокомнатных квартир снизилась на 2,4% до 25 тысяч 805 рублей. Также снизилась аренда трехкомнатных квартир на 1,3% до 42 294 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир».
В целом по России в феврале ставка аренды однокомнатных квартир снизилась на 1,8% до 26 445 рублей в месяц. Двухкомнатные арендные квартиры подешевели на 0,8% до 33 000 рублей, а трехкомнатные — на 0,4% до 41 530 тысячи рублей.
В Москве аренда однокомнатных квартир подешевела на 1,8%, до 56 684 рублей в месяц, в Подмосковье — на 1,1%, до 37 865 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — на 1,3%, до 38 393 рублей в месяц. Сильнее всего ценники на аренду этого типа квартир снизились в Пензе — на 7,6%, Якутске — 7,5% и Тольятти — 6,7%.
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