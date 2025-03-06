Житель Пермского края выиграл в лотерею более 7 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк еще не обратился за своим призом
Пермяк еще не обратился за своим призом Фото:

Житель Пермского края стал обладателем 7,3 млн рублей после участия в лотерее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«6 марта 2025 года крупно повезло участнику 133035-го тиража из Пермского края. Он выиграл 7,3 млн рублей», — рассказали в «Столото».

Про победителя известно, что он купил билет в мобильном приложении. За призом пермяк пока не обратился.

Ранее URA.RU рассказало, что удача улыбнулась автомеханику из Пермского края. Мужчина выиграл в лотерее 1,1 млн рублей.

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Житель Пермского края стал обладателем 7,3 млн рублей после участия в лотерее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «6 марта 2025 года крупно повезло участнику 133035-го тиража из Пермского края. Он выиграл 7,3 млн рублей», — рассказали в «Столото». Про победителя известно, что он купил билет в мобильном приложении. За призом пермяк пока не обратился. Ранее URA.RU рассказало, что удача улыбнулась автомеханику из Пермского края. Мужчина выиграл в лотерее 1,1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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