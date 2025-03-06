Житель Пермского края выиграл в лотерею более 7 млн рублей

Пермяк еще не обратился за своим призом
Житель Пермского края стал обладателем 7,3 млн рублей после участия в лотерее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«6 марта 2025 года крупно повезло участнику 133035-го тиража из Пермского края. Он выиграл 7,3 млн рублей», — рассказали в «Столото».
Про победителя известно, что он купил билет в мобильном приложении. За призом пермяк пока не обратился.
Ранее URA.RU рассказало, что удача улыбнулась автомеханику из Пермского края. Мужчина выиграл в лотерее 1,1 млн рублей.
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