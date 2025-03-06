Женщины из Кургана раскрыли список самых желанных подарков на 8 марта

В преддверии Международного женского дня сервис по поиску работы провел опрос среди женщин из Кургана, чтобы узнать, какие подарки они считают наиболее желанными на 8 Марта. Большинство озвучили — путешествия. Об этом URA.RU сообщили в компании.
«На первом месте среди желанных подарков оказалось путешествие, о котором мечтают 25% женщин. 14% участниц опроса предпочли бы получить деньги. 6% женщин хотели бы получить билеты в театр, кино или музей», — говорится в исследовании SuperJob.
По 5% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, украшения или часы, а также подарочный сертификат. 4% женщин хотят получить смартфон, столько же — бытовую технику или электронику для дома. 3% женщин мечтают о сертификатах на обучение, а 2% — о товарах для творчества и хобби. По 1% женщин мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.
Что касается того, что обычно дарят женщинам на 8 Марта, то 6 из 10 женщин получают в этот праздник цветы. 12% женщин получают конфеты, 8% — парфюмерию, косметику и средства по уходу за собой. Каждой четырнадцатой вручают деньги, а каждой двадцатой — украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты достаются 2% женщин. Опрос проводился с 25 февраля по 4 марта 2025 года.
Похожая ситуация наблюдается и в Тюмени, где, по данным опроса сервиса онлайн-площадки знакомств Mamba, женщины также выразили желание получать в подарок на 8 Марта путешествия. Это подчеркивает общую тенденцию стремления к ярким впечатлениям и новым впечатлениям среди представительниц прекрасного пола в разных регионах России.
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